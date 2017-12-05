FOTOS: Victoria Gameeva, la doctora sexy del Spartak de Moscú

Los jugadores del Spartak de Moscú está bien cuidados así no les guste el régimen de su médico.
Victoria Gameeva, quizá la doctora más sexy del fútbol, tiene prohibido a los jugadores el sexo antes de los partidos.
“Desde un punto de vista médico el sexo estimula a las mujeres a la hora de trabajar”, dijo Gameeva en una entrevista con medios locales. “En las artes marciales una atleta mujer puede tener sexo antes de un combate, pero con los hombres es diferente ya que deben evitar el sexo dos o tres días antes de un partido”.
Всё о правильном питании до, во время и после пробежки: – Нельзя заниматься спортом голодным; – Питательные вещества необходимы в течение всего периода тренировки и восстановления, чтобы не нанести вред организму и повысить качество тренировок; – Перед пробежкой лучше подбирать легкоусвояемые продукты с низким содержанием жира, примерно 200–400 калорий (из расчета 4 ккал на 1 кг массы тела); – Перекус лучше всего осуществлять за час до тренировки; – Перед серьезным забегом следует употреблять только знакомые продукты. Не стоит экспериментировать с новыми продуктами и новым спортпитом. . Примеры легкого перекуса: 🍌Бананы — источник быстрых углеводов и калия; 🌾Овес — источник углеводов, которые медленно усваиваются организмом и поставляют энергию на протяжении всей тренировки. По желанию в овсяную кашу можно добавить мед, ягоды, йогурт; 🍞Цельнозерновой хлеб. Так же возможно с добавлением меда или джема; 🍎Яблоки, груши, курага — это источник углеводов, белков, витаминов и минералов; 🍧Йогурт. . Ждите статью о питании во время и после пробежки 👌🏻 . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #girl #спорт #moscow #blogger #sportclinic #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #workout #run #nike #reebok #asics
Gameeva es modelo y toda una celebridad en Rusia. Tiene más de 35,000 fans en Instagram. Aunque surgen rumores de romances con jugadores, la doctora expresa que no tiene ningún interés.
Как часто вы тренируетесь? В зале или на свежем воздухе? Я хожу в зал 3-4 раза в неделю. . Стандартно тренировка начинается с разминки (делаю динамическую растяжку: различные выпады, махи ногами). Затем обязательно бег. В зависимости от свободного времени: от часа до полутора часов. И потом акробатика, гимнастика, растяжка. По настроению боксирую 🙈 . Спорт хорошо заряжает энергией и «проветривает» голову. Не так ли? #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics
“No apoyo las relaciones entre jugadores y médicos”, dijo.