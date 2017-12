Ni en Twitter Donald Trump es el número uno, esta vez fue vencido por su archirival

La falta de popularidad afecta a Trump hasta en las redes sociales

Twitter ha dado a conocer sus trinos más republicados y con más “me gusta” durante el año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cuyas publicaciones en esta red social se han convertido en una parte clave de su estrategia de comunicación, ni siquiera calificó en la lista de los 10 tuits mas republicados o con mas “me gusta” del año.

Sin embargo su archirival, el ex presidente Barack Obama entró a la prestigiosa lista con tres de los tweets más compartidos del 2017.

El tweet más compartido de la conocida red social durante este 2017 fue el de un joven de 17 años de edad, residente de Nevada que preguntó a la cadena estadounidense de comida rápida Wendys cuántos retweets necesitaría para conseguir nuggets de pollo gratis durante un año.

La cadena de comida rápida le pidió a Carter Wilkerson que necesitaría conseguir 18 millones para conseguir el suculento premio.

Y así fue como este se convirtió no sólo fue el tweet más popular del año, sino que también fue el segundo trino con más retweets en el mundo entero.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

Hasta la fecha, su tuit ha sido compartido más de tres millones de veces.

El tweet más popular del año fue de Barack Obama.

En el día de los violentos enfrentamientos durante una protesta de supremacistas blancos en Virginia, Obama publicó una foto de sí mismo hablando con un grupo niños a través de una ventana.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

Esto no sólo fue el tweet más popular del año, sino que también fue el segundo más republicado en todo el mundo.

Por su parte el ex presidente Barack Obama apareció dos veces más en los resultados entre los 10 tweets más compartidos del año.

Un tweet en el que el ex presidente hizo un llamado a los estadounidenses a “creer en [su] capacidad de crear un cambio” fue el quinto más compartido a nivel mundial.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I’m asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS44) January 11, 2017

Este lo envió Obama una semana antes del final de su salida de la Casa Blanca.

En cuarto lugar llegaría el tweet de Ariana Grande después del ataque terrorista que se llevó a cabo durante su concierto en la Arena de Manchester en mayo.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Este fue también fue el segundo trino más popular en esta popular red social.

Así el actual presidente de Estados Unidos, quien ha hecho de Twitter su forma de comunicarse con sus seguidores, queda por fuera de los tweets más populares del año.

Así queda demostrado que su falta de popularidad llega a hasta el Internet donde las redes social son las que mandan el discurso mundial.