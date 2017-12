Novio inglés viaja a conocer a dominicana y ahí empieza el infierno

El galán llega con sorpresita

Al principio, todo sonaba y se veía bien. La dominicana Wilfa Soto y el inglés Glyn Thomas se conocieron por internet y comenzaron a establecer comunicación constante. Así pasaron seis meses hasta que el hombre decidió que era momento de viajar a la isla caribeña a conocer a su pretendiente.

Y eso fue, precisamente, lo que hizo. Pero el entusiasmo duró hasta que pisó tierra dominicana y la mujer no recibió el dinero de éste para recogerlo al aeropuerto. Posteriormente, el escenario se complicó cuando la madre de dos hijos se dio cuenta que el hombre llegó sin boleto de vuelta.

Pero, el martirio no culminó ahí. El británico pensaba que podía vivir con Soto. Pero ella estaba clara: ¡NO!

Así lo dejó consignado en un video que compartió en redes sociales y se popularizó en días.

“Yo no puedo tenerlo. Yo se lo explico de mil maneras. Si yo tuviera una casa, yo te dejo aquí. Pero yo no tengo casa mía. Vuelvo y le repito, yo vivo arrimada en una casa con mis dos hijos y a cada rato me botan, me humillan, me dicen palabras feas a mí y a mis hijos”, argumenta la mujer.

Según agrega el video, si no trabaja no es porque no quiera, sino porque está discapacitada. Sin embargo, no especifica el padecimiento.

La mujer culmina diciendo que se tienen que llevar el extranjero a Inglaterra porque “no tengo posibilidad de mantenerlo”.

Este miércoles, una funcionaria de la Embajada Británica en el país indicó a Listín Diario que está dando asistencia a Thomas, aunque se desconoce a qué tipo de apoyo se refiere.