El récord del aguacate más grande del mundo irá a Hawaii

¿Más grande o más pesado? Una mujer de Hawaii asegura que romperá el récord Guinnes pronto

Pamela Wang salió a dar un paseo matutino el domingo, cuando un récord mundial cayó a sus pies. O lo que parece ser un récord mundial, al menos.

Wang, que vive en Kealakekua, cerca de la preparatoria Konawaena, en Hawaii, fue a dar un breve paseo para comprar el periódico cuando tropezó con el aguacate más grande que haya visto en su vida, y quizás el aguacate más grande que se haya visto nunca, informa West Hawaii Today.

“Veo aguacates todos los días y recojo aguacates todos los días, pero este … era difícil pasar por alto”, dijo. “Era tan grande como mi cabeza”.

El aguacate era un Daily 11, un tipo conocido por su enorme tamaño. Sin embargo, incluso entre los Daily 11, la fruta verde que Wang recogió el domingo se perfilaba como un monstruo, con un peso de 5.23 libras (5 libras, 3.68 onzas).

Interesada en compartir su descubrimiento con la comunidad, Wang llevó el aguacate gigantesco hasta el mercado verde de Pure Kona, un mercado de agricultores en South Kona, llevándolo de un puesto a otro y dejándolo en exhibición.

Los amigos de Wang comenzaron a hacer averiguaciones en línea, descubriendo información que indicaba que el hallazgo de Wang podría ser el aguacate más grande registrado.

Con base en la información que el Libro Guinness de los Récords Mundiales proporcionó a West Hawaii Today en un correo electrónico el jueves, los amigos de Wang se equivocaron.

Pero al implementar una reformulación moderada del “aguacate más grande” al “aguacate más pesado”, parece que pudieron haber estado en lo cierto.

Elizabeth Montoya, gerente asistente de relaciones públicas de Guinness World Records America, Inc., escribió que la compañía no tiene una categoría para el aguacate más grande. Sin embargo, tiene una para los más pesados.

Ella explicó que en enero de 2009, Guinness verificó un aguacate presentado por Gabriel Ramírez Nahim de Caracas, Venezuela, que pesaba 4 libras, 13.2 onzas.

El aguacate de Wang, si se verifica, empequeñece el récord mundial de más de 8 años.

Wang se conectó en línea y recibió instrucciones para el proceso de solicitud y verificación, que requiere una foto de la fruta y un pesaje en una báscula legítima atestiguada por un experto.

Ken Love, director ejecutivo de Hawai Tropical Fruit Growers y agricultor en South Kona, encaja perfectamente. Wang lo llamó y se reunieron en ChoiceMART en Kealakekua para utilizar la báscula de la tienda.

“He visto (aguacates) más tiempo y los he visto engordar, pero no los dos”, dijo Love, quien verificó el peso de la fruta en 5,23 libras. “Creo que la gente tiene otras que no pesan, pero creo que esta, estaba muy arriba.

Ahora solamente queda esperar por la respuesta de los Récords Guinnes que puede tardar dos semanas.