Un perro es abandonado en el baño de un aeropuerto

Para cualquiera que tenga animales sabe cuánto se hacen querer y lo imporante que llegan a ser para nosotros.

Muchos dueños de perros o gatos haríamos cualquier cosa por ellos.

Una mujer se vio envuelta en una situación muy complicada y tuvo que tomar una decisión de improviso, que le causó mucho disgusto. Debía dejar atrás a su perrito, un cachorro de 3 meses, en el baño del aeropuerto.

No se lo ocurrió otra opción. La mujer dejó una nota junto al animal. Un mensaje totalmente desgarrador, explicando que el perro no estaba ahí por elección. Como víctima de un novio abusivo, ella estaba en el aeropuerto para escapar de él, pero no podía pagar el lugar de su perro en el avión.

Por esa razón no se lo podía llevar y tuvo que dejarlo, esperando que alguien con buen corazón lo encontrara.

Afortunadamente, Chewy -que así se llama el animal- fue rescatado y puesto a salvo en un refugio, antes de encontrar un nuevo hogar.

En el clip a continuación, puedes ver la nota con la que se encontró al anaimal y también comprobar que Chewy está contento con sus nuevos dueños.