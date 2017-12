Narcos y Club de Cuervos, mejores series de drama y comedia en los Premios Fénix 2017

Netflix planea ampliar sus series en español hasta 50 títulos al año

En Netflix están de enhorabuena. Durante los Premios Fénix, una ceremonia de premiación que reconoce y celebra producciones de cine y televisión de América Latina, Brasil, España y Portugal, Narcos ganó la Mejor Serie de Drama y Mejor Ensamble Actoral, mientras que Club de Cuervos fue nombrada la Mejor Serie de Comedia.

Para Netflix -que ya tiene más suscriptores fuera de Estados Unidos (56 millones) que en el país donde se originó (53 millones)-, América Latina fue el segundo mercado internacional -tras Canadá- en el que se expandieron y comenzaron a producir sus conocidas series originales “Netflix Originals”, ahora bajo la supervisión de Erik Barmack, vicepresidente de Series Originales Internacionales.

“El mercado de América Latina es súper importante para nosotros. Está creciendo muy rápido”, aseguró Barmack en entrevista telefónica con este diario. “En el próximo año tendremos más de 50 co-producciones entre Latinoamérica y España. ¡Y esto está solo empezando!”.

Sólo en México están en proyecto “siete u ocho” nuevo shows, de los que se han anunciado como “Diablero” -producida por Juan Gordon y Pedro Uriol de Morena Films-. También hay proyectos en Colombia (“Siempre Bruja”), Argentina (“Edha”, “Go! Vive a tu manera” y los documentales “Fangio: El hombre que domaba las máquinas” y “Boca Juniors: La pretemporada”) y Brasil (“Coisa Mais Linda”).

“A largo plazo queremos llegar a unas 15 a 20 series al año en Brasil y entre 40 y 50 series en español producidas en diferentes países”, comentó Barmack.

El fenómeno de Narcos

“Si hace unos años alguien me dice que un show 70-80% en español va a ser un éxito en Estados Unidos y en todo el mundo, no me lo creo”, dijo Barmack sobre Narcos, uno de los grandes éxitos de Netflix que comenzó como una producción para América Latina y rápidamente se expandió globalmente.

“Es interesante cómo surgió a partir de una compañía de producción francesa, un director brasileño que contrató a un actor brasileño, rodada en Colombia en español y distribuida para el mundo”, comentó Barmack.

El impacto de Narcos fue reconocido en los Premios Fénix.

“Quiero agradecer por este premio tan especial. De verdad que Narcos quebró un paradigma. Es una serie muy importante porque por primera vez los gringos están leyendo subtítulos, así que es increíble”, bromeó Andi Baiz, director de Narcos.

Club de Cuervos, mejor serie de comedia

Club de Cuervos, también premiada, fue el primer show de Netflix 100% en español, en principio pensada exclusivamente para México, incluso para el norte de México, según reconoció Barmack. “Nos sorprendimos de cómo llegó a otros lugares y de su éxito en redes sociales”, apuntó.

“Estamos muy emocionados de que Netflix nos haya apoyado para hacer una serie en México. Es un equipo que nos ha ayudado en todo, que ha creído tanto en nuestro espíritu, como en la serie y el talento del país”, dijo Gaz Alazraki, creador de Club de Cuervos.