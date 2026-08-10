Trump compara a Melania con la esposa de Abdul El-Sayed y desata choque con el candidato demócrata

El enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata al Senado por Michigan Abdul El-Sayed se intensificó después de que el mandatario publicara una imagen en redes sociales en la que comparó su matrimonio con Melania Trump con el de su rival político y su esposa, la doctora Sarah Jukaku.

La publicación, difundida por Trump el sábado, mostraba en un lado al presidente junto a la primera dama y, en el otro, a El-Sayed y Jukaku. Sobre las fotografías aparecía el mensaje: “Dos Américas muy diferentes”.

Durante una entrevista emitida el domingo en CNN, El-Sayed respondió a la publicación y aprovechó la comparación para lanzar una crítica contra Trump y su administración. “Sí, tiene razón”, afirmó el candidato, al referirse a la existencia de dos visiones diferentes de Estados Unidos.

El-Sayed sostuvo que una de esas visiones corresponde a un país en el que, considera, sus gobernantes buscan beneficiarse económicamente de los ciudadanos, mientras que la otra estaría representada por familias que se aman y buscan construir un futuro mejor.

“Dos personas que no se caen bien, pero que se unen con el interés de ganar miles de millones de dólares a tu costa”, dijo El-Sayed al describir la imagen de Trump.

El candidato contrapuso esa visión con la de dos personas que “se aman de verdad”, disfrutan momentos cotidianos juntos y quieren construir un país en el que puedan criar a sus hijos y garantizarles mejores oportunidades.

El-Sayed cuestiona la relación de Trump y Melania

La respuesta del demócrata también incluyó un comentario sobre el matrimonio presidencial. El-Sayed dijo que él y su esposa se llevan bien, pero agregó que no sabía qué ocurría entre el presidente y Melania Trump y afirmó que, “por lo que he oído”, su relación era “un poco complicada”.

Trump y Melania están casados desde 2005 y tienen un hijo, Barron. Por su parte, El-Sayed y Jukaku contrajeron matrimonio en 2006, después de conocerse como estudiantes en la Universidad de Michigan. La pareja tiene dos hijas.

El candidato demócrata también utilizó el intercambio para trasladar la discusión hacia las dificultades económicas que enfrentan los estadounidenses, particularmente el costo de productos y servicios básicos.

“¿Puedes pagar tu gasolina? ¿Puedes pagar tus alimentos?”, preguntó durante la entrevista, en la que argumentó que la visión de Estados Unidos que Trump representa es la realidad que viven actualmente millones de ciudadanos.

Trump ha intensificado sus ataques contra El-Sayed

El intercambio se produce pocos días después de que El-Sayed consiguiera una estrecha victoria en las primarias demócratas para el Senado de Michigan sobre la representante Haley Stevens. De ganar las elecciones generales de noviembre, se convertiría en el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos.

Desde su victoria en las primarias, Trump ha incrementado sus ataques contra el candidato, al que ha vinculado con posiciones que considera radicales y ha acusado de simpatizar con el comunismo.

Según The Independent, el presidente llegó a decir durante un acto en Las Vegas que El-Sayed estaba “lleno de m…” y afirmó que su eventual llegada al Senado representaría un peligro para el país.

Trump también ha cuestionado las críticas de El-Sayed hacia el respaldo estadounidense a Israel y lo ha acusado de antisemitismo. El candidato ha rechazado esas acusaciones y, tras ganar las primarias, afirmó que su compromiso con la seguridad de la comunidad judía es el mismo que mantiene con la seguridad de sus propias hijas.

The Independent también destacó que los ataques contra El-Sayed se han producido en un contexto en el que Trump y sus aliados han cuestionado sus vínculos con el streamer Hasan Piker y han utilizado referencias a sus posiciones políticas para intentar presentarlo como una figura radical.

El-Sayed, quien se identifica como progresista, ha defendido su historial y ha insistido en que debe ser juzgado por sus propias declaraciones y acciones.

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