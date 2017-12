Chicharito sigue comiendo banca con West Ham ¿Se hubiera ido a Chivas?

West Ham recibe este miércoles al Arsenal pero todo parece indicar que David Moyes no dejará tocar el balón al mexicano

LONDRES, Inglaterra – El West Ham United recibe este miércoles al Arsenal con la intención de dar otra campanada en la Liga Premier.

El sábado pasado, los Hammers vencieron al Chelsea y obtuvieron un tanque de oxígeno en su lucha por la permanencia, la cual no deja de ser complicada.

A pesar de los tres puntos logrados la jornada pasada, el equipo de Javier Hernández marcha en la penúltima plaza de la clasificación, con 13 unidades, por lo que ganarle a los Gunners es necesario para no estancarse.

“Estamos en una racha de juegos difíciles. Obtuvimos tres puntos vitales el sábado y estamos al tanto de las cualidades del Arsenal, si podemos anotar otro gol tempranero estaremos emocionados“, dijo el técnico David Moyes.

Como sucedió en el duelo ante el Chelsea, se espera que “Chicharito” sea otra vez parte de la banca, esto al regresar de una lesión que lo tuvo fuera de la convocatoria cuatro semanas. Sin embargo el tema de su ausencia sigue levantando expectativas y cuestionamientos sobre si fue una buena idea querer mantenerse en el equipo y no escuchar otras ofertas, como la que él y su representante negaron que hizo Chivas con el fin de repatriarlo al fútbol mexicano. Es más que evidente que Moyes no quiere al mexicano y que no va a ser fácil siquiera terminar la temporada en la Premier.

Más de la jornada

El Arsenal empató en la fecha anterior 1-1 con el Southampton en calidad de visitante, por lo que sus aspiraciones de levantar el título de Liga parecen diluirse, al marchar en el sexto sitio con 29 puntos, a 17 del líder Manchester City (46).

Justamente los citizens se medirán al Swansea City, el último sitio de la tabla y ante el cual pueden obtener su victoria 15 en fila.

El segundo puesto, el Manchester United (35), recibe en Old Trafford al Bournemouth, con quien buscará sacarse la espina tras perder el derbi de Manchester el fin de semana pasado.

El Liverpool (30) buscará subir al cuarto puesto cuando se mida al West Bromwich Albion.