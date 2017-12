Donald Trump firmó su primera medida “pro-inmigrante”, en beneficio de reclutas extranjeros

Para cumplir sus objetivos de expandir las Fuerzas Armadas, Trump acepta que los aspirantes militares con habilidades especiales bajo el programa MAVNI, tengan un año más de contrato mientras EEUU revisa sus antecedentes.

El Presidente Donald Trump firmó este martes su primera ley pro inmigrante como parte del paquete anual de fondos para defensa, a favor de miles de jóvenes extranjeros que se han alistado a las fuerzas armadas pero que están siendo sometidos a medidas adicionales de seguridad bajo este gobierno.

La medida, promovida por los senadores demócratas Dick Durbin, de Illinois, y Kamala Harris, de California, ofrece a estos reclutas un año más de contrato militar mientras las Fuerzas Armadas realizan adicionales chequeos de antecedentes.

Aproximadamente 10,000 extranjeros reclutados por el programa MAVNI (Reclutamientos Militares en favor del Interés Nacional), un programa creado para reclutar a inmigrantes con capacidades especiales, podrían beneficiarse, dijo Margaret Stock, creadora del mismo.

Stock, veterana y abogada de inmigración, dijo este martes ante la noticia de la firma, que esta nueva política ayudará a miles de jóvenes a quienes las Fuerzas Armadas hicieron una promesa de trabajo y ciudadanía.

“Les dará espacio para respirar”, dijo Stock. “Al menos dejarán de irse a Canadá, cosa que algunos estaban haciendo”.

El problema empezó con cambios internos al proceso de revisión de antecedentes para diversos tipos de reclutas extranjeros, incluyendo los MAVNI.

En meses recientes, luego que Trump inició su presidencia, las Fuerzas Armadas decidieron imponer medidas de seguridad adicionales a los alistados por MAVNI -así como a otros extranjeros, como los residentes legales-y los chequeos de antecedentes se están tardando más de lo normal, dijo Stock.

La ley actual prohíbe a los nuevos reclutas pasar por el entrenamiento básico sin haber pasado el chequeo de antecedentes y los nuevos retrasos estaban resultando en contratos cancelados o un limbo inaguantable para muchos jóvenes.

“Es algo al menos, muchos que no tienen documentación aún no pueden trabajar legalmente o sacar licencias de conducir, dependiendo de su estado”, dijo Stock. “Otros no están recibiendo pago por esta misma razón”.

La medida ayuda a Trump a cumplir objetivos políticos

La nueva ley ayudaría a los objetivos de Trump en este sentido: el presupuesto militar promovido por su gobierno no sólo incluye un aumento de 2.4% en el salario militar, sino que pide reclutar a 20,000 nuevos soldados, así como compra de más equipo y renovación de los sistemas de defensa anti misiles.

Para lograr este nuevo número de reclutas, las Fuerzas Armadas necesitarían todas las fuentes posibles. Algunas fuerzas no lograron su nivel de reclutamiento el pasado año, dijo Stock.

“Cuando las Fuerzas Armadas no pueden encontrar ciudadanos estadounidenses con las habilidades que necesitan para ayudar a defender nuestro país, recurren al programa MAVNI”, dijo el senador Durbin. “A estas mujeres y hombres patrióticos dispuestos a dar la vida por nuestro país ahora se les permitirá permanecer en el ejército mientras esperan que se aclaren sus antecedentes. Con todas las amenazas que enfrenta Estados Unidos hoy en día, simplemente no podemos darnos el lujo de perder a estos valientes hombres y mujeres por un tecnicismo “.

Por su parte, la senadora Harris dijo que la nueva ley ayudará a garantizar que estos reclutas “continúen sirviendo no sean víctimas de un proceso burocrático lento”.

“Los inmigrantes han construido este país, y estos patriotas representan lo mejor de nuestra nación “, agregó la senadora de California.

Trump prometió durante su campaña que su gobierno pondría más fondos en las Fuerzas Armadas y el sistema militar, un tema popular entre la base republicana.