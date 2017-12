Las 3 estafas navideñas más comunes de las compras en línea

No te dejes llevar solo por los precios bajos, pues quizá detrás de ellos hay un tremendo engaño

En este ajetreado momento del año, necesitas prestar especial atención para evitar sitios web fraudulentos, correos electrónicos falsos o llamadas de estafadores echas para aprovecharse de ti o robar tu entusiasmo navideño. Aquí te presentamos 3 estafas con las que puedes toparte durante esta navidad y medidas de sentido común para mantenerte a salvo.

El truco de la confirmación de envío

Recibes un correo electrónico o llamada de alguien que dice ser del Servicio de correos de los Estados Unidos, o de una importante empresa de correos. Se te advierte que tienes un paquete con entrega pendiente o que alguien recibió un paquete que era para ti. Para garantizar que tú eres el destinatario correcto, se te pide información personal, como tu nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de tu seguro social.

LA SOLUCIÓN. El Servicio de correos de Estados Unidos (USPS) informó que no llama ni envía correos electrónicos para solicitar dicha información. Si existe un problema con una entrega o la necesidad de verificar información, un operador del USPS intentará visitar el lugar en persona. Los criminales solicitan datos personales porque pueden utilizarlos, junto con otros datos sobre tu persona, para solicitar una tarjeta de crédito en tu nombre. Si te piden datos personales por teléfono, no respondas aunque se muestre que el llamado proviene de un número similar al del USPS, advierte el Servicio de inspección de correos de Estados Unidos. Si recibes un correo electrónico, no hagas clic en ningún enlace, ni abras ningún archivo adjunto, ya que pueden contener malware que se instalará automáticamente en tu computadora para robarte información personal adicional.

Si crees que hay un paquete esperando por ti, utiliza el seguimiento online del transportista, que requiere una orden o referencia para rastrearlo. O busca un número de teléfono o dirección de correo electrónico para contactarte con la empresa del envío directamente.

Tienda en línea falsa

Encontraste el producto que buscabas a un precio realmente bajo en un sitio web del que nunca escuchaste nada. Para realizar la compra, debes ingresar el número de tu tarjeta de crédito.

LA SOLUCIÓN. No compres hasta haber investigado el sitio, aconseja Katherine Hutt, vocera de Better Business Bureau. Puedes estar dándole tu número de tarjeta de crédito a un estafador que puede utilizarla para realizar otras compras o vender el número a otros estafadores. O puedes estar comprando de uno de muchos sitios web, generalmente extranjeros, que venden mercadería falsificada, dice Hutt. Entre ellos se incluyen productos deportivos falsos, carteras Gucci falsas y relojes Rolex de imitación, a menudo a precios ridículamente bajos. Siempre deberías sospechar de los precios que son inusualmente bajos y de tiendas en línea que no indiquen una dirección y número telefónico.

Protégete buscando al vendedor en Better Business Bureau (bbb.org). También, puedes buscar en la web el nombre de la empresa y términos como “reseñas” y “quejas” para ver lo que otros tienen para decir. Si ves compras no autorizadas en tu tarjeta de crédito, ponte en contacto de inmediato con el emisor de tu tarjeta de crédito para eliminarlas y obtener un nuevo número de tarjeta.

Oferta en aviso clasificado

Encontraste el regalo perfecto, pero no lo vende una tienda, sino que lo encuentras en un aviso clasificado en un sitio como Craigslist o Backpage. Para comprarlo, el vendedor dice que debes realizar una transferencia bancaria, utilizar un servicio de consignación en línea o pagar a través de Venmo. Sin embargo, después de ordenarlo, el producto nunca llega y el vendedor nunca responde tus correos electrónicos.

LA SOLUCIÓN. Nunca envíes dinero a personas que no conoces. La persona que creó el aviso clasificado podría ser un estafador, quizás en un país extranjero fuera del alcance de las autoridades de los Estados Unidos, advierte el fiscal general de Minnesota.

Si quieres realizar la compra de un producto que viste en un aviso clasificado, Craiglist sugiere tratar con vendedores locales solamente, ya que puedes verlos en persona. También, es una buena idea reunirte con el vendedor en un lugar público, y puedes consultar a la policía local para ver si la ciudad ha establecido una zona segura donde se puedan realizar dichas transacciones, aconseja el fiscal general de Minnesota.