Ximena Duque sobre Julián Gil: “Ha hecho mucho daño a muchos corazones”

"No sé que le habrá hecho Julián a ella, porque seguramente algo le hizo"

A un mes de ser mamá por segunda vez, Ximena Duque fue entrevistada por el show de Telemundo, ‘Suelta La Sopa’, y entre otros temas, habló el conflicto entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, ya que ella, hace unos 9 años, estuvo a punto de casarse con el actor argentino

“Respeto la decisión de cada uno, y cómo llevan su vida, pero el hecho de hacerlo todo público trae sus consecuencias… Yo quizás me hubiera quedado calladita, saco a mi hijo adelante, y si me hubiera dado, bien, y sino también, de hecho ya lo hice y me funcionó”, dijo Ximena en relación a cómo manejó ella el mismo tema con el padre de su hijo mayor.

Sin embargo, Ximena también quizo dejar claro que no considera que esto sea algo que Marjorie deba sufrir por historias pasadas, de hecho aseguró lo siguiente.

“Yo no creo que lo que está viviendo ella sea karma. Julián es un hombre que, como sabemos, ha estado con muchas mujeres… Yo fui, creo, de las primeritas de la lista. Se que ha hecho mucho daño a muchos corazones allá afuera, porque el hombre es muy guapo, y ha sido muy picaflor toda la vida, y no estoy hablando mal de él, simplemente es lo que hemos visto en toda la carrera de Julián”, dijo.

Y como para dejar bien en claro su opinión, en base a su propia experiencia con Julián Gil, agregó: “No sé qué le habrá hecho Julián a ella, porque seguramente algo le hizo, pero yo sí creo que es su papá y tiene derecho a estar con su bebé”.

Recordemos que Ximena y Julián vivieron un intenso romance en el 2008, incluso el actor le entregó anillo de compromiso y hasta tuvieron planes de boda, pero todo terminó. Ella debió devolver la joya y al tiempo Gil comenzó su primer romance con Marjorie.