Planned Parenthood of NYC quiere que sepa que aún puede inscribirse para recibir atención médica

En muchos estados, el período de inscripción abierta para los seguros médicos de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio se termina el 15 de diciembre. Pero en Planned Parenthood of New York City, queremos asegurarlos de que todos los neoyorquinos sepan que pueden inscribirse en un seguro médico hasta el 31 de enero y pueden inscribirse para Medicaid en cualquier momento del año.

Para muchos inmigrantes latinos en la ciudad de Nueva York, este turno va ser la primera vez que se registran para obtener seguro medico de salud. Esto significa que muchos pueda que no sepan que son deducibles o qué plan de salud puedan elegir. Registrarse para conseguir un seguro medico de salud puede ser confuso, pero queremos que los neoyorquinos sepan que hay muchos recursos en nuestra ciudad que le pueden ayudar a obtener acceso al seguro que merecen.

El informe del Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York (NYC DOHMH, por sus siglas en inglés) del año 2017 confirma el hecho que cuando uno tiene seguro médico, aumenta el acceso a los servicios médicos de atención primaria y preventiva y reduce los costos médicos de bolsillo (costos que usted tiene que pagar) altos para las comunidades latinas en Nueva York.

Los latinos en Nueva York representan casi un tercio de la población total y casi 40% de la población de inmigrantes. Sin embargo, muchas comunidades latinas en Nueva York tienen barreras grandes al tratar de obtener atención médica. En Nueva York, el 22% de los latinos no tienen seguro médico, comparado con el 13% de la ciudad en general.

En la ciudad de Nueva York, muchos latinos también reportaron la necesidad de recibir atención médica, pero no poder recibirla porque carecían de seguro medico de salud. El costo de una visita a la sala de emergencias de un hospital puede resultar en una carga financiera muy grande para muchos. Según el informe del DOHMH de NYC, “un mayor porcentaje de latinos nacidos fuera de los Estados Unidos, especialmente los que inmigraron recientemente, no tienen seguro en comparación con los latinos nacidos en los Estados Unidos.”

Es muy importante incluir a las comunidades latinas de Nueva York en las campañas de medios de comunicación sobre la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Más de 80% de los latinos neoyorquinos mayores de 5 años hablan español en su casa. Es especialmente importante que los latinos que viven en los cinco condados se enteren sobre el programa, ya que la administración de Trump ha recortado $90 millones del presupuesto de mercadeo para el programa. Se espera que en el 2018, el número total de personas inscritas en el programa de Cuidado de Salud a Bajo Precio va a disminuir en al menos 1.1 millones debido a las tácticas engañosas de la administración de Trump.

El mercadeo de la administración del presidente Obama redujo el número de latinos a nivel nacional que no tenían seguro de 43% en 2010 a 25% en 2016. Esto presenta un aumento grande en el número de personas que pueden recibir la atención medica que necesitan cuando la necesiten.

PPNYC se enorgullece de ofrecer ayuda en persona para inscribirse al programa de seguro médico de salud, en español e inglés. Hasta el 31 de enero, los neoyorquinos pueden inscribirse en un seguro del Mercado de Seguros Médicos en todos nuestros cinco centros de salud (uno en cada condado) durante la temporada de inscripción abierta. Solo haga una cita llamándonos al 212-965-7000.

Para asegurarnos que las comunidades latinas sepan sobre la inscripción abierta, PPNYC esta participando en una campaña de medios de comunicación llamada Semana de Acción Latina para el ACA, del 8 al 12 de enero. Únase a la conversación siguiendo a @PPNYCAction en Facebook, Instagram y Twitter.

Si los neoyorquinos no se inscriben a través del Mercado de Seguros Médicos durante la temporada de inscripción abierta, no pueden inscribirse después a menos que califiquen para un período especial de inscripción. Solo ciertos eventos de la vida, como la naturalización a ser ciudadano de los Estados Unidos, perder la cobertura de un seguro medico, casarse o divorciarse y convertirse en madre/padre pueden hacerles elegibles para la inscripción especial en un seguro medico del Mercado. Si no se inscriben en un plan de seguro medico antes del 31 de enero, deberán pagar una multa.

Hoy en día, el seguro médico de salud es importante, especialmente cuando nuestro gobierno federal está tumbando esfuerzos para inscribir a la gente.

Hazte cargo de tu salud. ¡Obtenga seguro hoy visitando https://info.nystateofhealth.ny.gov/Spanish, llamando al 1-800-318-2596, o en persona cuando venga para su cita en uno de nuestros centros de salud!

-Nicole Tani, directora de Asesoramiento Financiero de PPNYC