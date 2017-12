Steven Tyler abrió un refugio para mujeres acosadas

El cantante de Aerosmith llamó al hogar Janies House y aseguró que la idea surgió cuando estaba en rehabilitación y vio la cantidad de chicas que eran maltratadas y abusadas

Steven Tyler decidió abrir un refugio para mujeres que sufrieron abusos o acosos sexuales al que llamó “Janie’s House”, en referencia a su tema “Janie’s Got a Gun“. Hace casi tres décadas, el vocalista de Aerosmith lanzó la canción en que estuvo trabajando durante dos años. Fue en 1989. En la misma, a la que define como “la más linda que escribió“, Tyler habla del abuso infantil con el fin de concientizar a la sociedad sobre la violencia contra las mujeres.

Visto y considerando que en los últimos meses salieron a la luz una sucesión de denuncias sobre acoso que involucraban a estrellas de la talla de Kevin Spacey, una noticia como esta es tomada como buena señal. “Es un lugar para recibir niñas y proveer terapia. Cuenta con gente con quienes ellas pueden hablar y tiene gente en la que ellas pueden apoyarse y lidiar con sus problemas de salud“, destalló el músico a TMZ.

El cantante dio a conocer esta importante iniciativa con un video que compartió en las redes sociales. El hogar está ubicado en las afueras de Atlanta (Estados Unidos) y es el primero patrocinado por Steven’s Janie’s Fund, fundación de Tyler.

“Es algo en lo que he estado pensando desde que escribí ‘Janie’s Got a Gun’. No sabía quién era Janie o por qué tenía un arma, pero la voz dentro de mi cabeza me decía: ´sigue adelante´“, dijo en la inauguración del lugar. “Que este centro esté aquí y que se llame la casa de Janie, es un sueño hecho realidad. Ahora ya no necesita esa pistola. Janie tiene fondos”, agregó.

Al parecer, uno de los momentos de inspiración para el músico fue su tiempo en rehabilitación, donde se topó con realidades que lo impactaron y que decidió que tenía que contar. “Mientras estaba en rehabilitación descubrí que la mayoría de las mujeres allí eran maltratadas, golpeadas y abusadas verbal y sexualmente. Eran siete de cada diez, ocho de cada diez. Espero que ellas obtengan algunas herramientas, algún consejo, algunos modos de trabajar estos temas, algunas palabras de sabiduría que después puedan vivir”, expresó el rockero.

Como epígrafe del video donde anunció la apertura del centro para mujeres, escribió: “Pasar el día con estas chicas. ¡Estoy tan orgulloso de ellas! Simplemente estoy aliviado de que tengan un espacio seguro en el que ser ellas mismas para convertirse en mujeres increíbles que harán grandes cosas en el mundo”.

Desde que se hicieron conocidas las denuncias contra Harvey Weinstein que el mundo del espectáculo empezó a hablar del tema de los abusos. Mientras que más y más actrices se fueron animando a contar sus malas experiencias con el productor, llegaron otros casos, como el de Kevin Spacey, quien fue acusado por un colega de haber abusado de él cuando tenía 14 años.

El universo del rock también ha tenido su despertar con respecto al abuso de los cantantes con sus seguidoras. En la Argentina, en los últimos años fueron muchos los músicos que fueron acusados de haberse aprovechado de menores. Por nombrar solo uno, Cristian Aldana, el vocalista de El otro yo, fue procesado.