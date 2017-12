¡”X-Men”, “Deadpool” y “Los Cuatro Fantásticos” se integran a Disney y posiblemente a los “Avengers”!

La familia de Los Vengadores está a punto de crecer...

Esta mañana Disney anunció la compra de distintos activos del consorcio 21st Century Fox valorados en unos $52,400 millones de dólares. La casa de Mickey Mouse ahora tiene el poder sobre los estudios de cine y televisión de Fox y otras partes de su negocio internacional de cable y televisión. ¡Los muntantes, “Deadpool” y “Fantastic Four” regresan a casa!

El presidente de Disney, Robert Iger, dijo que con esta adquisición cumple “la creciente demanda de los consumidores por una rica diversidad de experiencias de espectáculos“, según información de EFE.

El comunicado afirma que las franquicias de cine “X-Men”, “Deadpool” y “Fantastic Four” que Marvel vendió en los años 90 estarán bajo el mismo techo “The Avengers” y “Guardians of the Galaxy”.