Policía investiga al futbolista “Lucho” González por intento de homicidio

La esposa del mediocampista argentino lo denunció por tratar de matarla

SAO PAULO, Brasil.- La Policía brasileña abrió una investigación contra el centrocampista argentino Luis ‘Lucho’ González por indicios de violencia machista contra su esposa, Andreia da Silva Marques, informaron hoy fuentes oficiales.

“La investigación policial fue instaurada el pasado 8 de diciembre por la Comisaría de la Mujer para apurar el caso”, señalaron a Efe fuentes de la Policía Civil de Curitiba, ciudad sede del último equipo de González, el Atlético Paranaense.

Las autoridades ya tomaron declaración a Da Silva Marques, quien acusa al futbolista de agredirla físicamente, y en las próximas semanas escucharán la versión de González y de algunos testigos.

Según informó el organismo, González “entró en contacto con la comisaría y mostró su disposición para esclarecer los hechos”.

Esas mismas fuentes indicaron que Da Silva Marques fue enviada al Instituto Médico Legal (IML) de la zona para someterse a los pertinentes exámenes, cuyos resultados serán incluidos en la investigación.

En una entrevista a la emisora portuguesa “Record”, recogida por el portal brasileño UOL, Da Silva Marques relató que ‘Lucho’ le amenazó con tirarla por la terraza del apartamento donde viven y que llamó a los dos hijos del matrimonio para presenciar el momento.

“Mi marido, ‘Lucho’ González, me intentó matar. Discutimos y él me intentó matar. A partir de ahí, él vació la casa, se llevó todo lo de valor, las joyas… Retiró todo el dinero que había en las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas”, reveló.

“Me intentó asfixiar, cortó mi pulso. Me colgó del balcón y todavía llamó a mis dos hijos para que me vieran caer por la terraza. Las empleadas consiguieron hacer que entrara en razón y él me trajo de nuevo para dentro del balcón. Después comenzó a gritar: ‘Te voy a matar, te voy a matar'”, añadió.

‘Lucho’ González, de 36 años, se despidió esta semana del Atlético Paranaense, club al que llegó en septiembre del año pasado y con el que disputó cerca de 60 partidos.

El exjugador del River, con una larga trayectoria en equipos europeos como Oporto u Olympique de Marsella, no esclareció cuál será su próximo destino, pero dejó una carta abierta en la que agradeció a directiva, plantilla y afición el apoyo recibido.