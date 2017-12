¿Por qué seguimos siendo invisibles?

Op-Ed: Por Monica Trasandes. Directora de Medios en Español y Latinx, Instituto Mediático GLAAD

Cuando, a la edad de seis años, yo llegué, con mi familia, a los Estados Unidos, ninguno de nosotros hablaba inglés. Era difícil. Teníamos que navegar tantas cosas nuevas y, a veces, difíciles. Los medios en español nos ayudaron a crear un puente entre nuestra tierra y este nuevo país. El momento de prender la televisión y escuchar a alguien hablar en el idioma de tu pasado, de tus sueños, el idioma hablado por las personas que tanto quieres pero que tuviste que dejar atrás, era impactante.

Sigue siendo impactante. Para los inmigrantes, quienes hoy, se puede decir, enfrentan quizás más discriminación que nosotros en los 70s, los medios pueden ser una fuente de alivio emocional.

La conexión no es solo emocional, si no también intelectual. Los medios en español hacen un excelente trabajo en cubrir nuestras historias. Redadas, deportaciones, cambios en pólizas de inmigración, desastres naturales, acciones dañinas de personas como Joe Arpaio—todo esto se cubre con más profundidad en los medios en español.

Entonces a través de los medios en español, las personas bilingües, podemos estar al tanto de lo que está pasando en el mundo, pero ¿cuál es la situación en el entretenimiento? Cuando queremos ver una historia que nos haga reír o llorar, ¿podemos hacerlo? Tristemente, no sin sentirnos excluidos. Si eres LGBTQ o si simplemente quieres ver historias y personajes diversos, no los vas a ver en los medios en español. Las personas LGBTQ, al igual que personas de diferentes etnicidades y discapacidades, casi nunca se ven representadas en los medios en español.

GLAAD recién publicó Todavía invisibles, nuestra examinación de los medios en español y los resultados son decepcionantes. Es la segunda instalación del reportaje que analiza los personajes LGBTQ en programas con guion en hora estelar en la televisión. El porcentaje siguió esencialmente igual de bajo que el año pasado y las historias igualmente superficiales.

De 698 personajes que salieron en los Estados Unidos entre el 1 de julio del 2016 y el 30 de junio del 2017 en hora estelar (entre 7pm y 11pm), solo 19 (3%) eran LGBTQ. Y la gran mayoría no eran personajes principales.

De los personajes LGBTQ, seis (30 %) murieron y seis no tenían motivaciones propias – solo sirvieron para adelantar las historias de otros personajes. Ni un hombre transgénero fue representado, solo una mujer transgénero fue representada y mujeres bisexuales casi siempre eran representadas de manera estereotipada, como sexualmente voraces—esencialmente para incluir escenas con sexualidad entre mujeres y a la misma vez mantener la historia heterosexual como la trama central. Y en algunos ejemplos, los personajes gays, o quienes se presumía que eran gay, eran cliché y existían para que el televidente se ría de ellos.

Todo esto nos hace querer decirles a los productores en México, Colombia, Miami y Los Ángeles ya basta. Estamos cansados de ser o invisibles o esteretipos.

Algunos productores están haciendo un verdadero esfuerzo y plataformas streaming están empezando a incluír más personajes LGBTQ en programas como Ingobernable o Chicas del Cable de Netflix. Pero no es suficiente.

Un amigo recientemente comentó que Will & Grace no solo ya salió en inglés pero está de regreso. Los televidentes de habla hispana seguimos esperando la primera historia con personajes centrales que son LGBTQ y tienen un rol clave en la trama, en vez de ser el personaje colorido (literalmente—muchas veces vestido en ropa colorida) funcionando casi como decoración. ¿Dónde está nuestro Scandal o Grey’s Anatomy, Empire, GLEE o Orange is the New Black? Todos estos programas, de hecho, son muy populares no solo en los Estados Unidos sino también internacionalmente.

¿Por qué? Porque la inclusión es buena para el negocio.

La diversidad tiene valor económico. Los jóvenes Latinx son consumidores muy buscados porque gastan mucho dinero en el entretenimiento. Más que nunca los jóvenes de todas etnicidades están cortando la conexión de cable. Si queremos que sigan siendo fieles a la televisión tradicional, se tienen que ver representados.

Los medios en inglés—noticieros y entretenimiento—deben poner atención porque ellos, también, enfrentan una falta de diversidad en personajes e historias, como lo han señalado por años organizaciones como el National Hispanic Media Coalition (NHMC) y National Association of Latino Independent Producers (NALIP). El reportaje de GLAAD Where We are on TV encontró una falta de diversidad en términos de etnicidad, discapacidades o personajes LGBTQ.

Un estudio de GLAAD y Harris Poll encontró que el 20% de encuestados entre edades 18-34 no se identifican como heterosexual ni usan definiciones tradicionales de género. Los consumidores de medios jóvenes no están viéndose representados.

Como muchas personas Latinx, yo amo a los medios en español. Amo las voces, los puntos de vista, la manera que me hace sentir conectada a mi tierra natal de Uruguay, pero también a México, de donde viene tanta de mi familia extendida y Puerto Rico, de donde vienen tantos de mis amigos y el bello Chile y Perú y Colombia. Pero como muchas personas Latinx, estoy cansada de ser invisible. Quiero poder sentarme, como cuando era niña y mirar la televisión con mi familia y no sentirme frustrada al ver representaciones que todavía siguen los mismos patrones que veía en la década de los 70s.

Mi familia y todas las familias Latinas, incluyendo a la abuela, pueden disfrutar una historia con personajes LGBTQ, porque más y más abuela (y mamá y papá) conocen muchas personas abiertamente LGBTQ. Y, si es como mi abuela, ella ha visto mucho en su vida y no va a dejar de ver una novela porque sale un personaje LGBTQ. Incluso quizás es precisamente por esa inclusión que la abuela se sentará con sus nietos o hijos para disfrutar un programa que representa la bella diversidad de nuestro mundo.