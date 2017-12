Proponen cerrar 14 escuelas en NYC por bajo rendimiento

La canciller de Educación anunció la propuesta que afecta entre otras a la Urban Assembly School for Wildlife Conservation de El Bronx, donde un joven apuñaló mortalmente a otro estudiante

Un total de 14 escuelas (5 de El Bronx, 5 de Manhattan, 2 de Queens, 2 de Brooklyn) están en la mira del Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) para ser cerradas a partir del año escolar 2018, debido a su bajo rendimiento, como parte de los esfuerzos de la Administración De Blasio para garantizar que los estudiantes de la Gran Manzana tengan la educación de calidad que se merecen.

Así lo anunció este lunes la canciller de Educación, Carmen Fariña, tras presentar la propuesta, que no solo incluye la clausura de esos centros educativos, sino que además pretende fusionar otras 10 escuelas en cinco y hacer cambios en otra para que se conviertan en una secundaria. La decisión final será tomada en febrero próximo por los 13 miembros del Panel para las Políticas de Educación (PEP).

“En una ciudad de más de 1,600 escuelas, siempre habrá escuelas con dificultades”, dijo la funcionaria. “Cómo nos ponemos a la altura de la ocasión, cómo manejamos estas escuelas, y las apoyamos, y cómo nos responsabilizamos, esa es la verdadera prueba de un educador “.

La mayoría de las escuelas afectadas, entre ellas la High School for Health Careers and Sciences, de Manhattan, con amplia población hispana, forman parte del llamado“Programa de Renovación Escolar” del DOE, que en el 2014 incluyó a 94 instituciones con serios problemas y que tiene como objetivo revisar e invertir en las escuelas con pobre desempeño para que mejoren o si no clausurarlas. Otras cinco escuelas, como la Urban Assembly School for Wildlife Conservation, que no estaba dentro de ese programa, también fueron puestas en la mira del DOE.

La Canciller mencionó de paso que 21 escuelas del Programa de Renovación ahora pasarán a formar parte de la lista de las que presentaron crecimiento por sus logros. Otras 46 escuelas del mismo programa recibirán mayor apoyo y supervisión por un año adicional, antes de decidirse su futuro.

Daniel Dromm, presidente del Comité de Educación del Concejo Municipal, se mostró a favor de la propuesta de Fariña, y recalcó que es inaceptable que todavía estén abiertas escuelas en las que menos del 10% de los estudiantes apenas saben leer.

“Creo que la propuesta para que se cierren estas escuelas en el otoño 2018 es lo correcto, incluyendo la Urban Assembley, de El Bronx, que necesita cerrarse y empezar de nuevo”, comentó Dromm. “Si hay lugares que no están funcionando después de varios intentos, hay que clausurarlas, pero también creo que a otras hay que darles suficiente recursos y material para que los estudiantes tengan educación de calidad”.

Asimismo, el concejal de Washington Heights, Ydanis Rodríguez, manifestó que antes de que se cierren los centros educativos propuestos, es urgente que se analicen todos los detalles con lupa.

“Creo que ante la propuesta hecha tenemos que detenernos a mirar escuela por escuela, antes de decidir si apoyamos un cierre colectivo, pues en mi distrito, por ejemplo, está la escuela George Washington donde está incluida una de las escuelas de salud para ser cerrada, y quiero tener reuniones con el Departamento de de Educación y la comunidad antes de que se clausure”, comentó el líder político, quien recalcó que la crisis por la que atraviesan las escuelas públicas de Nueva York no se resuelve solamente planteando cierres sino invirtiendo recursos.

“Propongo como una de las soluciones que se reduzca el número de consejeros guía que hay por estudiantes, porque ahora hay uno por más de 500 y deberíamos atrevernos a que haya uno por cada 100 estudiantes para que nuestros niños tengan más apoyo y asesoría”, agregó Rodríguez.

Un caso especial

En el caso particular de la Urban Assembly School for Wildlife Conservation, de El Bronx, donde en septiembre pasado un estudiante víctima de acoso apuñaló a dos compañeros, acabando con la vida de uno de ellos, el DOE manifestó que tras fortalecer las medidas de seguridad y llevar más recursos de instrucción y capacitación, ven que sigue habiendo inestabilidad para los estudiantes y el personal, y consideran que los estudiantes recibirán mejores servicios en otra escuela.

Jenny Sedlis, directora ejecutiva de la organización StudentsFirstNY, criticó el anuncio de la canciller de Educación y no solo lo calificó de muy tardío sino que mencionó que mostrar que tan solo 21 escuelas de 78 con problemas serios presentaron mejoras, es un fracaso del programa que la Administración De Blasio debería admitir y cambiar de iniciativa.

“El costoso modelo de cambio escolar del alcalde De Blasio ha fallado miserablemente y los niños han sufrido, pues después de cuatro años, el Alcalde ahora está sacando a los estudiantes y maestros de su programa fallido, pero no está haciendo nada para crear nuevas oportunidades para los niños que los necesitan”, comentó la activista, comparando el desempeño de la administración anterior.

“Esto es muy poco y ocurre demasiado tarde, pues cuando el alcalde Bloomberg cerró las escuelas, abrió nuevas y mejores y el alcalde De Blasio solo aprendió la mitad de la lección. Debería apoyar la creación de nuevas escuelas y escuelas pequeñas en lugar de duplicar el modelo de renovación costoso y fallido”, concluyó.

Natasha Capers, de la Coalition for Educational Justice, aseguró que tras conocer que varias de las escuelas afectadas están en distritos donde funcionan sus organizaciones, están evaluando el anuncio con padres de familia antes de emitir un pronunciamiento oficial.

Escuelas propuestas para ser clausuradas

PS 050 Vito Marcantonio, Manhattan

Coalition School for Social Change, Manhattan

High School for Health Careers and Sciences, Manhattan

New Explorers High School, El Bronx

Urban Science Academy, El Bronx

PS 92 Bronx School, El Bronx

Brooklyn Collegiate: A College Board School, Brooklyn

PS/MS 42 R. Vernam, Queens

MS 53 Brian Piccolo, Queens

Las 5 escuelas propuestas para su cierre que no estaban en el Programa de Renovación:

KAPPA IV, Manhattan

Academy for Social Action, Manhattan

Felisa Rincon de Gautier Institute, Bronx

Urban Assembly School for Wildlife Conservation, Bronx

Eubie Blake School, Brooklyn

Escuelas propuestas para fusionarse

Holcombe L. Rucker School of Community, de El Bronx con la Longwood Preparatory Academy, de El Bronx

La Accion Academy con la Entrada Academy,en El Bronx.

La East Flatbush Community Research School con la Middle School of Marketing and Legal Studies, de Brooklyn

Los cursos de escuela media de la Gregory Jocko Jackson School con la Brownsville Collaborative Middle School, de Brooklyn

La escuela media de Wadleigh Secondary School será a partir del próximo año para estudiantes de grados 9 a12.

Datos de los cierres de escuelas