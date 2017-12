Aprueban Acta del Derecho a saber en último día de Mark-Viverito en el Concejo

Las nuevas leyes exigen que los policías se identifiquen ante los sospechosos con sus nombres propios e informen las razones por las cuales están realizando una detención

El Concejo Municipal realizó este martes la última plenaria del año, y en una sesión que también marcó la despedida de Melissa Mark-Viverito como presidenta de ese organismo legislativo, la llamada Acta del “Derecho a Saber”, que pone freno a la hostilidad policial en detenciones, registros e investigaciones, finalmente vio la luz.

Luego de estar engavetados por varios años, los dos proyectos de ley de los concejales Antonio Reynoso de Brooklyn, y Ritchie Torres de El Bronx, que pretenden defender a los neoyorquinos de actos de brutalidad y abuso policial, fueron aprobados.

El proyecto de Reynoso obtuvo una votación de 37 concejales a favor, 13 en contra y 0 abstenciones, mientras que el de Torres logró 27 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones.

“El proyecto 541 del Acta del Derecho a saber es un hito legislativo que mejorará la manera en la que el NYPD interactúa con los neoyorquinos”, aseguró Reynoso, destacando que a pesar de la oposición de ciertos sectores de la Policía que afirman que estas nuevas medidas ponen en riesgo la seguridad y dan vía libre a los criminales, lo que se busca es promover más respeto y confianza. “Aumentar la transparencia y la responsabilidad del NYPD mejora ampliamente las relaciones de las autoridades con la comunidad (…) y evita que haya inspecciones inconstitucionales que impactan de manera desproporcionada a las comunidades de color”.

El concejal Torres, quien en los últimos días fue objeto de duros ataques por parte de activistas que consideraron una “traición” los cambios que se le hicieron a su proyecto para balancear el tema entre la protección a la comunidad y el trabajo de la Policía, defendió su iniciativa, aunque esto le ocasione señalamientos futuros.

“Es más útil la cooperación con la Policía y no la confrontación”, comentó el legislador más joven del Concejo Municipal, agregando que como hispano de El Bronx, siendo adolescente y joven adulto conoció de cerca los abusos que muchos jóvenes de color viven en medio de los operativos policiales.

Torres negó que haya hecho arreglos a escondidas con el NYPD para que su proyecto final no incluyera los requisitos de identificación de los oficiales para todos los encuentros de investigación y paradas de tráfico ni cuando las circunstancias requieran acción inmediata de un oficial. “Todo esos son mitos. Los jóvenes no pueden esperar a que dejemos este asunto para la próxima sesión legislativo”, agregó el político de 29 años, quien en todo momento contó con el apoyo de la presidenta del Concejo.

Cuatro años negociando

“Esta legislación refleja casi cuatro años de negociaciones duras y serias entre los miembros del Concejo Municipal, el NYPD, las partes interesadas y los activistas para lograr un compromiso justo entre mejorar las relaciones con la comunidad y asegurarnos de que los oficiales del NYPD van a poder hacer su trabajo de manera efectiva y mantener a Nueva York segura”, comentó Melissa Mark-Viverito, quien destacó que durante los cuatro años que estuvo como cabeza del Concejo, logró el récord histórico de aprobar más de 700 leyes con alma progresista que protegen más la igualdad y los derechos de los neoyorquinos.

“Este ha sido el cuerpo legislativo más productivo de este organismo y estamos dejando muchas leyes que van a beneficiar a comunidades que históricamente han sido enajenadas y me siento muy orgullosa del trabajo que hemos hecho por las comunidades inmigrantes”, comentó la boricua. “Cuando he viajado por diferentes lugares de la ciudad, ha habido gente que me para y para darme las gracias por haber sido una voz para ellos y traerles dignidad, mostrando que no son invisibles”.

La líder política, quien aun no sabe a qué se dedicará el próximo año, manifestó con orgullo que bajo su paso por la jefatura del Concejo Municipal se aprobaron medidas importantes como la reforma al sistema de justicia penal, se promovió el cierre de la cárcel de Rikers Island, logrando convencer al Alcalde, se aumentaron los recursos para ofrecer abogados gratuitos a inmigrantes, Nueva York se declaró ciudad santuario y se adelantó la reforma a la policía.

Durante la última jornada legislativa, además del Acta del Derecho a saber, se aprobaron también más de 40 leyes en materia de vivienda, derechos humanos, medidas ambientales, derechos laborales, iniciativas a favor de los desamparados, violencia doméstica, instalación de bolardos y programas públicos.

El Acta del Derecho a Saber

Las nuevas leyes requieren que los policías se identifiquen ante los sospechosos con sus nombres propios e incluso con una tarjeta de presentación, donde esté toda su información,y de paso se les informe sobre las razones por las cuales están siendo detenidos y su derecho a rechazar el registro si no hay causa probable. Esto para los niveles de interacción 2, 3 y 4 que se refieren a investigaciones, inspecciones y requisas. Esto no aplica en paradas de tráfico ni cuando las circunstancias requieren la acción inmediata de un oficial, las inspecciones de seguridad para ingresar a los edificios o cuando un oficial esté encubierto.