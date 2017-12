No es broma: Kim Kardashian se lanzará como abogada

¿La contratarías para defenderte?

La polifacética Kim Kardashian parece estar más que decidida a expandir sus horizontes profesionales, y eso que ya cuenta con un exitoso programa de televisión y diferentes aventuras empresariales en el terreno de la moda, tras dejar entrever en un divertido encuentro con sus seguidores de Snapchat que podría seguir los pasos de su padre, el fallecido abogado Robert Kardashian, iniciando una prometedora carrera en el mundo del derecho.

Por el momento, la esposa de Kanye West ya cuenta con la determinación que requiere un reto de estas características y, sobre todo, con el respaldo total de su propio letrado, Mike Kump, quien también aparece en el citado video donde Kim reflexiona sobre los planes laborales que ya está haciendo de cara al futuro.

“No me importaría empezar mi carrera como becaria. Cuando las cosas se calmen un poco, me encantaría poder asistirte en un montón de casos emocionantes”, asegura la más famosa del clan Kardashian en la mencionada grabación, usando para ello un tono que deja patente que habla completamente en serio y que no se limita a fantasear al respecto.

“Creo que tienes el instinto perfecto para ser abogada, además de una capacidad de análisis que te permite hacer juicios de valor en base a argumentos sólidos. Eres muy elocuente también y capaz de presentar tu posición de una manera convincente. ¿Por qué no te unes a mi firma?”, le dirigió Mike para terminar de persuadirla sobre una eventual colaboración profesional.

Aunque el futuro más inmediato se le presenta lleno de responsabilidades familiares, especialmente desde que anunciara que esperaba su tercer hijo con Kanye West a través de un proceso de gestación subrogada, lo cierto es que hace solo unos meses Kim también ponía de manifiesto sus ganas de seguir acumulando proyectos, en ese caso, ligados a su talento nato para las relaciones públicas.

“Creo que podría ser publicista o experta en gestión de crisis, ese es a menos el trabajo que he venido ejerciendo últimamente al tener que dar explicaciones sobre mi familia y apagar los fuegos que encienden. Si no estuviera tan ocupada ahora mismo y faltara algún día al gimnasio, podría dedicarme a ello a tiempo completo”, bromeaba en ‘Keeping Up with the Kardashians’.