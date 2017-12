VIDEO: Julián Gil no podrá ver a Matías en esta Navidad

El actor aclaró que su relación con Marjorie de Sousa está completamente fracturada

Julián Gil estuvo en el programa de El Gordo y la Flaca, y habló sobre sus planes navideños, los cuales no incluyen a su hijo Matías.

“No lo voy a poder ver, porque todavía las visitas siguen en el centro de convivencias, y los tribunales en México cerraron desde el día 15 -diciembre- hasta el 8 -enero-“, aseguró. Y aunque él quisiéra visitar al menor en casa de su ex pareja Marjorie de Sousa, esto no podría ser posible, ya que la abogada de la actriz interpondría una demanda en contra de Gil, por violar los acuerdos establecidos.

Se aclaró, en el programa, que pese a que los tribunales estén cerrados en dichas fechas, la prueba de paternidad programada para el 4 de enero sigue en pie.

Sobre el regalo de navidad de su hijo, Julián comentó que este está en el arbolito de navidad en su casa de México, país en el que también reside el menor, pero que desde hace nueve meses él no puede ver de manera regular, por todo el proceso legal que mantiene en contra de la madre del menor.