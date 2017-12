Sampaoli: “Estamos en una sociedad de ver cómo al otro le va mal”

El técnico de Argentina habló de su ataque verbal a un agente de tránsito

El técnico argentino Jorge Sampaoli hizo su primera aparición pública en Santiago de Chile después que atacara verbalmente a un agente de tránsito en Argentina.

El DT de la albiceleste fue invitado a una charla-homenaje en el Club Chocolate, un local histórico del barrio Bellavista donde se realizan algunas de las mejores tocatas de Santiago. El encuentro se llamó “Sampaoli regresa al corazón de la U”. El técnico es popular entre los hinchas de la Universidad de Chile.

Más de 400 hinchas estuvieron en la entrevista que realizó el periodista de televisión Eduardo Fuentes, quien lo hizo recorrer los diferentes momentos que vivió en el club y después en la Roja. Hubo una sola interrupción, cuando un hincha subió al escenario, le quitó el micrófono y lo saludó a nombre de todos. Un guardia tuvo que bajarlo. Lo demás fue un constante aplaudir, recibir regalos y ver videos con saludos que le dedicaron incluso sus familiares desde Casilda, su pueblo natal. Después, se sacó fotos con los hinchas,

Sobre el incidente, Sampaoli quiso agregar solamente un breve comentario a lo que declaró más temprano en Buenos Aires: “Fue un hecho totalmente menor, que fue solamente una discusión, pero lamentablemente hoy se valoriza mucho (ese tipo de hechos). Estamos en una sociedad de mucha división, de mucha envidia, de ver cómo al otro le va mal… entonces el mensaje que puedo dar al hincha de la U (…) es que sigan unidos siempre, que nada los separe”.

Sobre el proceso con la selección hacia el Mundial de Rusia, explicó que “para llegar donde quiere Argentina y sus hinchas, nos falta trabajar mucho con el funcionamiento del equipo. Todavía estamos empezando una etapa y hay muchas selecciones que nos llevan mucho trabajo de ventaja. Tenemos que aprovechar el poco tiempo que nos queda”.

El técnico también dijo que “soy lo que soy por todo lo que me pasó en la U y en la selección chilena” y admitió que a la Argentina entró “con el pie izquierdo”, con un Lio Messi que aún estaba muy dolido por las finales perdidas con Chile y frente a un público exigente. Sobre sus polemicas salidas de la selección chilena y de Sevilla, comentó que siempre se fue de un lugar a otro por proyectos deportivos “y no a ganar más plata“. Lo que más le ha dolido, agregó, es que no se recuerde el proceso que llevó adelante en la Roja: “Tendrían que sacarse el sombrero ante todo lo que se hizo para que el fútbol chileno fuera valorado (…) Yo soy un entrenador de fútbol que trabaja para ganar cosas, me vincularon a un tema que no correspondía (como un juicio tributario del que salió absuelto o sus dineros en paraísos fiscales)”.

Sobre Marcelo Bielsa, opinó que para él hoy: un gran transmisor de valores. Sacó la rebeldía del jugador chileno y le dio mucha esperanza”. Para mí fue una gran alegría que Bielsa dijera que soy mejor que él, pero no le creo”.