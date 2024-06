Peso Pluma confirma el radical cambio de look al que se sometió al mostrar el cabello que se cortó

Luego de la reacción viral que ocasionó el abrupto cambio de look de Peso Pluma, dejando atrás su tan icónico corte “mullet”, el cantante mexicano rompió el silencio con foto que dejó en claro que decidió adoptar otro estilo.

En días pasados, y a través de diversas redes sociales, se difundió una imagen del intérprete de “Ella Baila Sola” sin su tan característico corte. En la misma imagen, el nacido en Jalisco luce con menor volumen de pelo a los costados y en la parte de atrás, además de eliminar su peculiar flequillo por un corte más serio y que generó un cambio total de imagen.

Sin embargo, y a pesar de la viralización de dicha imagen en apenas unas horas, un gran número de seguidores del artista latino señalaron que la fotografía podría haber sido alterada con Inteligencia Artificial, algo que permaneció en el “aire” hasta hace poco cuando Peso Pluma decidió confirmar su transformación.

Peso Pluma sí se cortó el cabello

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante mexicano compartió una fotografía, por medio de su sección de Stories, en donde se pueden ver gran cantidad de pelo en el piso, como resultado de un corte de cabello.

Peso pluma acaba de confirmar que se cortó el cabello 😭😭😭😭 pic.twitter.com/SbvLIj8zaT — Marlon ツ (@Marlon_Vazz) June 1, 2024

Aunque el ex novio de Nicki Nicole no brindó mayor información dentro de la misma imagen, no cabe duda que dicha fotografía confirma que Peso Pluma decidió darle un giro de 180° a su imagen.

Incluso, y horas antes de la viralización de la imagen no oficial del nuevo corte de pelo del cantante, el intérprete de “Lady Gaga” dio un pequeño aviso de su cambio de look al usar sus redes sociales para compartir un breve video en donde anunció el “Presave” de su nuevo disco “Éxodo”, el cual verá la luz el próximo 20 de junio.

Que tal el nuevo look de #PesoPluma



Varios fans comentan que se muy guapo con ese corte de pelo, ¿Crees que se vea guapo? pic.twitter.com/flS8smytja — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) May 31, 2024

En dicho clip, Peso Pluma aparece desnudo del torso mientras invita a sus fanáticos a unirse al “Presave”. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de la gente fue el visible corte de cabello que ya lucía, el cual tiene gran parecido con la foto que circula en redes sociales actualmente.

Peso Pluma detestaba su corte de cabello

Previo a su reciente cambio de look, el mexicano fue participe del programa “The Tonight Show starring Jimmy Fallon”, en donde fue habló sobre diversos aspectos de su carrera.

En un momento de la práctica, el presentador estadounidense le preguntó al cantante el motivo de su corte, a lo que él contestó que se originó por un error del estilista que le cortaba el cabello.

Sin embargo, y a pesar de que él no le gustaba como se veía, decidió adoptarlo por la preferencia de sus amigos y colegas. Actualmente, Peso Pluma se encuentra inmerso en su gira por los Estados Unidos “Éxodo”.

Continúa leyendo

Peso Pluma sorprende a sus fans con un radical cambio de look; ¿por qué se cortó el cabello?

Productor mexicano revela la razón por la qué rechazó trabajar con Peso Pluma: “Fue una decisión moral”

Peso Pluma anuncia nuevos detalles de su disco “Éxodo”; tendrá colaboraciones con Cardi B, DJ Snake, entre otros