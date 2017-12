Año nuevo, pareja nueva

Tu relación ideal puede estar escondida en la red. Al buscarla, recuerda estos consejos

Conseguir al ser amado, o al menos alguien con quien pasarla bien en una relación íntima, es quizás una de las metas que cada fin de año se trazan millones de individuos.

Y en un mundo cada vez más globalizado, es una paradoja que las oportunidades de conocer al compañero/a ideal de la manera tradicional (yendo a bares, a través de amigos, en el gimnasio, participando en grupos de interés) son mucho más limitadas no por falta de opciones, sino porque vivimos muy ocupados y el ritmo agitado de vida juega en nuestra contra.

Carolina Barrera ha probado conseguir pareja usando diversas aplicaciones en línea, pero sólo ha logrado coleccionar experiencias ingratas. “No hay una conexión, incluso para hacer amistades”, explica.

Tras su divorcio hace 14 años, esta ingeniera industrial colombiana de 40 años es parte de un 15% o más de los estadounidenses que utilizan los servicios de Internet para tener una relación amorosa, según un estudio de Pew Research Center. Barrera ha usado Match.com, uno de los pioneros en el online dating que funciona en 24 países, intermitentemente.

También ha probado Meetup.com. “Cuando me mudé para Georgia no conocía a nadie”. Al regresarse a Nueva Jersey, también volvió a interactuar en línea. Así logró establecer relaciones casuales; la última duró algo más de un año.

“Soy una persona trabajadora, independiente y muy práctica”, dice. “En general, en mi perfil he tratado de describirme de diferentes maneras y siempre pongo lo que me gusta hacer: viajar, salir a cenar, bailar, conversaciones interesantes”, agrega. Pero su fórmula no ha resultado como ella quisiera. “El círculo se vuelve cada vez más pequeño”, refiere sobre los posibles candidatos que consigue. “A mi edad la mayoría está casado, tienes hijos o están divorciados. Pocos leen lo que dice mi perfil, pero lo más importante es que no encuentro de que hablar con ellos y yo no sirvo para trivialidades”.

A pesar de los desencuentros, la colombiana no pierde su interés por el online dating. Otra encuesta de Pew Research Center demostró que más de 80% de quienes han usado estos servicios opinan que “son una buena manera de conocer una pareja” y sólo 16% cree que son una “opción para desesperados”.

Navegar para hallar el amor

Una de las mejores amigas de Barrera encontró a su esposo en Internet, por eso ella no pierde la esperanza de “conocer a alguien interesante”. No hay muchas opciones para conocer gente, acota. “La vida es muy rápida e impersonal; incluso, en un restaurante cuando estás con tus amigos, todo el mundo está en el teléfono”.

El problema no es definitivamente el medio, sino quién envía el mensaje. Una consulta entre casi 10,000 suscriptores de la revista Consumer Reports halló que 44% de quienes han probado conseguir pareja en Internet se han casado o tienen una relación duradera después de hacerlo. La encuesta calificó 14 servicios de citas en línea y entre ellos los sitios gratuitos OKCupid, Tinder, Grindr y PlentyOfFish obtuvieron la mayor calificación (por sobre 50 puntos de un total de 100). De entre los que cobran para registrarse, JDate y Match.com tuvieron mayor preferencia.

Dos estudios encargados por Tinder.com encontraron que la mayoría de sus usuarios buscan una relación duradera, un compromiso que —según la data— pareciera difícil de lograr para más de 30% de quienes no buscan pareja en Internet. Sophia Kercher explica en un artículo en The New York Times que estos resultados coinciden con hallazgos de otras fuentes, como el de una investigación liderada por el sociólogo Michael Rosenfeld de Stanford University que mostró que las parejas que se conocen en línea tienden a casarse más rápido que aquellos que lo hacen fuera de la red.

Internet ha abierto muchas puertas a quienes buscan pareja. El más reciente estudio anual “Solteros en América” de Match.com, hecho entre unos 5,500 individuos de 18 a 70 años, refuerza esta idea: 53% de ellos tiene un perfil de citas en línea y 40% de ellos ha salido con alguien que conoció en la red (en comparación con 25% que han conseguido pareja a través de un amigo).

Pero las aplicaciones y sitios web de citas pueden también desmotivar a cualquiera. En estos días cuando nos trazamos nuestro plan de vida para el año próximo, he aquí algunos consejos para que la búsqueda de pareja no sea una meta inalcanzable:

1— Pule tu perfil . El propósito es ganar la atención de potenciales candidatos. “Debes hacerlos reír y al menos sonreír. Al mismo tiempo, debes ser conciso. Haz que tu perfil tenga menos de 400 palabras”, recomienda en Consumer Reports Jodi Manfredi, de Dynamic Dating Profiles, una firma de asesoría en citas en línea de San Diego.

Para dar una primera impresión contundente, la experta sugiere evitar el exceso de adjetivos al describirte. De igual manera, dice, encuentra una experiencia positiva resaltante de tu vida, no escribas tu perfil como si fuera un currículo profesional y usa fotos recientes. “La gente quiere ver tus ojos… y asegúrate de poner una foto de cuerpo completo para evitar sorpresas cuando te conozcan en persona”.

2— Olvida los clichés y los comentarios triviales . “Lo peor es que ellos están metidos en cosas que yo no estoy interesada como los reality shows y la farándula, y yo no sirvo para hablar trivialidades”, expresa Barrera sobre sus citas que no han funcionado.

Un estudio sobre la manera de presentarse entre las parejas, citado por la profesora de West Virginia University, Liesel Sharabi, en Psychology Today, encontró que “las frases frívolas son la forma menos deseable de presentación, especialmente entre las mujeres”.

Pero la misma fórmula no vale para todos los candidatos. “No recomendaría enviar el mismo mensaje a todos”, escribe Sharabi sobre una tendencia común entre los usuarios de estos sitios. “Pero si te encuentras constantemente trabajando sobre qué decir, podría ser útil trabajar a partir de un formato que puedas adaptar a cada persona”.

3— Mantén la mente abierta y las expectativas bajo control. Tener citas regularmente es un buen hábito para probarnos en situaciones nuevas. “Prueba conocer gente de otras étnias y nichos sociales. Conocer gente es como hacer ejercicio. Puede ser duro, pero al final somos más fuertes y tenemos una mejor comprensión de nuestra realidad y del mundo alrededor nuestro”, recomienda el estratega James McCrae en el blog de EHarmony.com.

“No toda persona que conozcas va a ser el indicado”, advierte sobre la importancia de vivir el momento y valorar cada interacción como una oportunidad de aprendizaje. Y, sobre todo, no asumas el rechazo como algo personal. “Es posible que tengas el mismo gusto que otras personas, en cuyo caso los individuos que estás contactando pueden verse inundados de mensajes de potenciales pretendientes”, advierte Liesel Sharabi. “Puede haber un millón de cosas sucediendo en la cabeza de esa persona que no tienen nada que ver contigo”, explica McCrae.

Amplia tus criterios de búsqueda y sobre todo —agrega el experto de EHarmony— no dejes que conseguir el amor de tu vida sea una obsesión que frustre algo que a lo mejor puede ser positivo.

