La canción favorita de Barack Obama del 2017 es… ¡un reggaetón!

El expresidente compartió en su página de Facebook una lista de las canciones y libros que más le gustaron durante el año que recién terminó

Como parte de sus actividades para darle cierre al 2017, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, compartió en su página de Facebook una lista de las canciones y libros que fueron sus favoritos durante el año que recientemente terminó.

En el post, Obama explicó que decidió darle continuidad a una tradición que inició cuando comenzó su mandato presidencial.

Entre sus recomendaciones de libros están: “The power” de Naomi Alderman, “Grant” de Ron Chernow, “Evicted: Poverty and Profit in the America City” de Matthew Desmond, “Janesville: An American Story” de Amy Goldstein, así como “Exit West” de Wehsin Hamid.

Pero lo que más ha llamado la atención es el apartado de música, en donde Obama puso como su canción favorita una de reggeatón. “Mi gente” de J Balvin y Willy William.