Caitlyn Jenner estalla en contra de las Kardashian

La famosa dice no tener confianza en la familia Kardashian

La relación entre Caitlyn Jenner y la familia Kardashian parece que sigue fracturada tras la publicación de la autobiografía de la primera.

Durante una entrevista con Piers Morgan, la famosa fue abordada con preguntas sobre su cirugía de reasignación de género. Cabe recordar que en el libro, Jenner habla de “la última cirugía”, de la cual no especifica que conlleva el procedimiento.

Lo que si dijo en el programa es que Caitlyn no compartió nada sobre la cirugía con su familia.

“No le dije a nadie (sobre la cirugía). No es de su interés. Yo ya había estado viviendo como Caitlyn por un año y medio. No quería que ellas se lo filtraran a la prensa. No había razón para que supieran de esto, no les tenía confianza“, dijo Caitlyn en el programa “Piers Morgan’s Life Stories”.

Sobre su relación actual con la familia Kardashian dijo: “no hablo con las Kardashians ya. Las únicas que me interesan son Kendall y Kylie, son mis hijas biológicas. Estuve 23 años acarreándolas“.