Neymar finge penal, anota y su festejo enfurece a la afición del Amiens

quem conhece o @jcelsomoraes sabe o porque da minha comemoração e quem não conhece é só arrastar pro lado que vai entender 😂🤣 Parabéns irmão, muitas felicidades… Tamo juntoooo

