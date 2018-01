Última Hora: Arrestan activista y políticos durante demostración en el Federal Plaza

El cofundador de la Coalición Nuevo Santuario Ravi Ragbir fue detenido tras una cita con Inmigración, lo que generó una protesta masiva y la detención de varios activistas y concejales

El reconocido activista y defensor de los derechos de los inmigrantes Ravi Ragbir, cofundador de la Coalición Nuevo Santuario, fue detenido este jueves en el 26 de Federal Plaza tras una cita rutinaria en el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que generó una rápida protesta masiva en Foley Square y el arresto de varios concejales.

Ragbir, director ejecutivo de la Coalición Nuevo Santuario, llegó a Estados Unidos en 1991 desde Trinidad y obtuvo una tarjeta verde en 1994; sin embargo, en 2006, un juez ordenó su deportación tras una condena por fraude electrónico, según líderes religiosos.

Los concejales Ydanis Rodríguez y Jumaane Williams fueron arrestados durante la enérgica protesta, además del reverendo Juan Carlos Ruíz, otro reconocido líder religioso de la Coalición Nuevo Santuario. El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson apoyó la protesta y expresó su indignación por el arresto de Ravi.

Ragbir pasó 22 meses en detención tras la orden de deportación en 2006, pero fue liberado en febrero de 2008. Desde entonces el activista y padre ha dedicado su vida a la defensa de los inmigrantes.

La detención Ragbir ocurre pocos días después de que ICE detuviera a Jean Montrevil, otro líder la Coalición.

“Los arrestos de Ravi y Jean son una afrenta a las comunidades religiosas de todo el mundo”, afirmó la reverenda Chloe Breyer, directora ejecutiva de la organización Interfaith Coalition of New York City. “Las personas que están dispuestas a hablar en contra de las injusticias del sistema de inmigración no deberían ser blanco de deportación. Nadie debería ser tratado de esta manera”.