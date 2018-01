Camila Cabello no perdona el último desplante de “Fifth Harmony”

El éxito del que ahora goza la cantante con "Havana" supera con creces al de su ex formación

Que la salida de Camila Cabello no se produjo en los términos más cordiales posibles no es ningún secreto: la cantante y sus antiguas compañeras utilizaron Twitter para lanzar acusaciones en forma de comunicados, la primera alegando que había informado en todo momento a la banda de su deseo de probar suerte en solitario y ellas contraatacaron desmintiendo su versión de los hechos y asegurando que la noticia de su ‘deserción’ había supuesto toda una sorpresa. Tras unas cuantas declaraciones cruzadas las aguas parecieron volver a la calma mientras Camila se centraba en sus primeros sencillos en solitario y Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jauregui se redefinían como cuarteto, pero la actuación de estas últimas en la gala de los MTV VMA el agosto del año pasado volvió a abrir viejas heridas.

En el arranque de su actuación, las chicas de 5H se presentaron sobre el escenario sobre una plataforma situada a contraluz en la que se podía ver perfectamente una quinta silueta que, justo cuando la música comenzaba a sonar, salía despedida del escenario. A nadie se le escapó que se trataba de una nada sutil referencia -y pulla- a la antigua componente de la girl-band, incluida a la propia Camila, a quien no le hizo ninguna gracia.

“Desde luego, hirió mis sentimientos“, confiesa ahora la joven en una entrevista al New York Times. “No estaba preparada para ello, sobre todo porque en aquel momento yo ya había pasado página. Me quedé en plan: ¿Qué? ¿Por qué?“. Pese a todo, Camila prefiere no regodearse en su enfado y pensar en positivo.

“Tengo que hacer espacio a todas las cosas buenas que están pasando en mi vida. No me gusta aferrarme al pasado, especialmente cuando se trata de cosas que, en mi opinión, son mezquinas y sin importancia“, alega, en lo que podría interpretarse como una alusión al éxito que ella está cosechando con su sencillo ‘Havana‘ y que supera con creces al obtenido por cualquiera de los últimos singles de su ex formación.

El interés de Camila por aprender y explorar nuevos géneros musicales más allá de Fifth Harmony comenzó a cobrar fuerza después de que grabara el dueto ‘I Know What You Did Last Summer’ con Shawn Mendes, que despertó su interés como compositora. “Quedó claro que no sería posible hacer cosas por mi cuenta al mismo tiempo que seguía en el grupo. Cuando alguien quiere explorar su individualidad, no está bien que alguien trate de impedírselo”, matiza.