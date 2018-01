Lucía Méndez se sincera sobre las cirugías

Mira qué dijo la actriz y cantante durante una entrevista con Reforma

Su nombre siempre se ha vinculado con las cirugías, ella está consciente de eso, pero Lucía Méndez, próxima a cumplir 63 años, declaró en entrevista para Reforma que no toda la vida se la pasa en los quirófanos luchando contra el paso del tiempo.

De hecho, la actriz y cantante asegura que el último arreglo como tal se lo hizo hace 10 años.

A pregunta directa de cuántas cirugías se ha practicado, contestó.

“No, ay bueno, pues no voy a decir cuántas cirugías me he hecho“, responde al instante Lucía en esa charla telefónica.

“Pero la última que yo tuviera el arreglo, fue hace 10 años“.

“Soy una persona que tiene muy buena genética, sí me he hecho mis arreglos, pero no me la paso en el quirófano”.

Además, aclara, tiene un excelente dermatólogo.

“No soy muy de bótox, pero tengo un dermatólogo muy bueno de cabecera y uso los cosméticos adecuados“.

La actriz también presume que es de buena genética y ser ¡talla 2!, esto cuando habla de los detractores que tiene en redes sociales, que seguido la atacan por las cirugías.

“Yo no me engancho, imagínate, mi reina, con todo lo que me han inventado, me refiero a la gente que si me ven muy bien, dicen: ‘ya se volvió a operar, cirugía’. Bueno y ¿a qué hora trabajo? Si no paro. Gente envidiosa, enferma y frustrada“, añade.

La cantante reafirma que mantiene su figura con una alimentación sana y dos horas de ejercicio.

“Claro que como y como mucho, de todo, toda mi vida he comido sano, de lunes a viernes, y sábado y domingo como lo que quiera”, dice.

ASÍ LO DIJO

“Feliz de mis años, feliz de seguir vigente, feliz de sentir que esto no se agota, feliz de tener una trayectoria, de cantar éxito tras éxito, de en un momento determinado ser una mujer que toda mi vida he sido deportista, de comer bien, de sentirme muy bien a mi edad, la verdad”.

Lucía Méndez, cantante y actriz.

POR: Lorena Corpus