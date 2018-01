Google lanza curso de Tecnología de la Información con acceso a empleos y becas

Google lanzó su curso para certificarse en Tecnología de la Información en Coursera

El curso lanzado el martes por Google está diseñado para entrenar y obtener la certificación requerida para ayudar a cumplir funciones de soporte de Tecnología de la Información (TI, por sus siglas en español, Information Technology, IT, por sus siglas en inglés) para cubrir la demanda de profesionales de esta carrera que se espera que crezca un 10% en Estados Unidos para el año 2026.

El certificado presenta cursos diseñados e impartidos por expertos en soporte de TI de Google, y permite a cualquier individuo adquirir las habilidades necesarias para convertirse en un especialista en soporte de TI en 8-12 meses, incluso cuando carecen de experiencia previa, según una publicación del director general de Coursera Jeff Maggioncalda. Esto podría ser un gran beneficio para las empresas que lidian con la escasez de talentos tecnológicos, que está afectando al menos a ocho de cada 10 empresas estadounidenses.

Para acceder al curso (en inglés) clic aquí

Según Wikipedia, la tecnología de la información es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado en el contexto de los negocios u otras empresas. El término es comúnmente utilizado como sinónimo para los computadores, y las redes de computadoras, pero también abarca otras tecnologías de distribución de información, tales como la televisión y los teléfonos. Múltiples industrias están asociadas con las tecnologías de la información.

Para promover esta certificación profesional, Google brindará asistencia financiera a más de 10,000 personas que califique para ello en los EEUU, para que puedan obtener el Certificado Profesional de Soporte Informático en 2018, señala la publicación.

Muchas de las becas serán distribuidas por organizaciones sin fines de lucro enfocadas en estudiantes de bajos ingresos, veteranos y refugiados, incluidos Goodwill, Per Scholas, Year Up, Student Veterans of America y Upwardly Global. El plan de estudios también se integrará en ciertas universidades comunitarias como reemplazo de los cursos IT 101.

Google otorgará becas completas para estudiantes calificados en los Estados Unidos que presenten su solicitud antes del 20 de febrero. Para saber si es elegible para obtener ayuda financiera y para completar una solicitud, haga clic aquí.

Para garantizar el mayor impacto, los alumnos que completen los seis cursos del certificado de Tecnología de la Información podrán utilizar la plataforma de Coursera para compartir su información con empleadores como Bank of America, Walmart, Sprint, GE Digital, PNC Bank, Infosys, TEKSystems, UPMC y , por supuesto, Google.

Los estudiantes que se inscriban en el programa se beneficiarán de una experiencia de aprendizaje profundamente interesante que combina la teoría fundamental con mucha, mucha práctica.

Con información de Coursera y Wikipèdia