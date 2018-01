Video: ¿Qué tan importante es un tornillo en la Fórmula 1?

El equipo de Fórmula Uno, Red Bull Racing, nos da una idea de la importancia que tiene una sola pieza a la hora de echar a andar un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo deportivo.

Algunos podrían pensar que un tornillo de la suspensión delantera de los autos que manejan Daniel Ricciardo y Max Verstappen, se puede conseguir en la ferretería, en Auto Zone o en algún negocio especializado… pero no, un tornillo para la suspensión de un Fórmula 1 no está hecho del mismo material de otros tornillos, es una medida que no se usa en ningún otro lado y es por ello que las escuderías tienen que desarrollar todos los elementos de su auto (salvo algunos detalles como los neumáticos, luces, etc.).

Aquí le damos seguimiento a este elemento importante para el desarrollo del bólido en la pista. Iniciamos desde el dibujo del tornillo hasta que se utiliza como parte del ensamblaje. Checa el video y sorpréndete.

Video por: Aston Martin Red Bull Racing