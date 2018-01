Axel Arenas confundido y con miedo tras ser acusado de asesinar a modelo

El actor de la serie José José ya fue exonerado

El actor Axel Arenas, acusado con pruebas erróneas de asesinar a una joven argentina, expresó a través de un comunicado tener miedo luego del viacrucis que vivió bajo proceso penal.

En el pronunciamiento, el actor pidió ayer una disculpa a las autoridades capitalinas, no solo para él sino para la sociedad en general.

Expresó que el tiempo sin libertad, el daño moral, a su imagen y económico, no puede ser resarcido por una disculpa hacia su persona.

“La disculpa no tendría que ser ofrecida a mi persona ni a mi familia solamente, tendría que ser ofrecida a la sociedad en general, porque este caso puso en evidencia que todos estamos expuestos a sufrir un atropello como éste. Al ser exonerado, me sentía fuerte y capaz de responder cualquier pregunta, pero ahora que empiezo a enterarme de lo acontecido me siento mucho más confundido, abrumado, sensible y sí, con miedo“, manifestó Axel.

Calificó de reducida y pobre la investigación de la Procuraduría capitalina señalando lo revelado por Grupo Reforma, que las placas de la moto en la que llegó el asesino fueron escritas mal por un empleado del hotel Pasadena.

“La suposición de unas placas muy confusas, debido a la caligrafía de quien cómo registro de las mismas y tres testimonios que describían alguien con características de por lo menos la mitad de los varones en este país, queda claro que todos estamos expuestos a que nos pase lo mismo. Muy pocos o ninguno podremos demostrar inocencia tan rápido y contundentemente como yo tuve la oportunidad por haber estado fuera del país el día de los lamentables hechos”, puntualizó.

En días pasados, el Procurador Edmundo Garrido Osorio sostuvo reuniones con Axel y después con la madre de la víctima, Karen, cuyo feminicida aún no ha sido ni si quiera identificado.

Fuentes de la dependencia aseguraron que, hasta el momento, la única pista que siguen es la de alguna venganza contra ella o contra su marido, un comerciante de Tepito y distribuidor de suplementos alimenticios con el que vivía en la Colonia Nápoles.