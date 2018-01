Mira qué dijo Susana Dosamantes sobre Thalía y Paulina Rubio

La mamá de ‘La Chica Dorada’ aclaró si existe o no rivalidad entre las cantantes

Ser abuela nuevamente le gustaría a Susana Dosamantes, pero aún no confirma que alguno de sus hijos vaya a tener un bebé próximamente.

Los rumores sobre el embarazo de Paulina Rubio y la boda de su hijo Enrique (en diciembre pasado) no inquietan a la actriz, quien retorna al teatro en el montaje Hijas de su Madre con el personaje de Candela.

“Paulina no me ha dicho nada (de esperar un bebé), Enrique me dijo que sí quiere tener niños y yo creo que va a ser un buen papá, porque es muy cariñoso con sus sobrinos“, comentó.

Negó darle consejo, a estas alturas, al recién casado.

“Mi hijo ya está muy bigotón para andarlo celando, ya sabe lo que quiere hacer y yo estoy muy feliz de que haya encontrado su media naranja (María Escrivá de Balaguer). Se ven muy felices, yo los veo muy contentos”, aseguró.

Pau, dijo Dosamantes, tiene menos problemas y enemistades de las que se le atribuyen.

“Thalía y Paulina sí se llevan bien y sí se saludan, se textean en el whats. Llevan así toda la vida, no dudo que se hayan peleado de chiquitas, pero te peleas y te contentas, no se la van a aguantar para siempre. Eran unas niñitas y siguen siendo unas niñitas“.

La actriz se dijo emocionada de empezar el año con el arranque de la tercera temporada del montaje teatral.

“Cada una le aporta sus características, su personalidad y hace un personaje completamente diferente, pero igual de divertido”, aseguró Aida Pierce.

En la obra también actúan Aylín Mujica, Patricia Reyes Spíndola, Adriana Fonseca, Ariane Pellicer, Lourdes Munguía y Gina Varela, quienes dan vida a un grupo de mujeres que arremeten contra un hombre que las engañó a todas.

La obra se presentará en el Teatro del Parque Interlomas de la Ciudad de México los días 10 y 11 de febrero, donde festejarán sus 300 representaciones con la develación de una placa por parte de Lucía Méndez, antes de irse de gira por el País y Estados Unidos.