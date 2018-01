El francés Loic Rémy afirma que Paco Jémez lo trató como ‘mier…’

El internacional galo acusa medidas intolerantes del técnico de Las Palmas que acaba de regresar al fútbol de su país tras fracasar en México

PALMA DE MALLORCA, España – La disciplina que instaura el técnico Paco Jémez ya le acarreó problemas en Las Palmas.

El delantero francés Loic Rémy, quien fue separado del plantel amarillo cuando llegó a dirigir el ex DT de Cruz Azul, aseguró que el entrenador español lo trató como “un pedazo de mierda“.

“Tannane y yo estábamos en el hotel y llegamos tarde a la cena, pero un minuto tarde. Vale, no tenemos ninguna excusa, pero tampoco es una excusa para que el entrenador eche a dos jugadores de esa manera“, dijo el atacante galo al periódico La Provincia / Diario de Las Palmas.

“Por llegar tarde no puedes apartar a dos jugadores en tu primer día de trabajo en un nuevo equipo por llegar un minuto tarde. El entrenador me trató como si fuera un pedazo de mierda, porque me sentí como un pedazo de mierda cuando todo esto pasó”.

Rémy, quien no juega con Las Palmas desde el 20 de diciembre, se quejó de que el ex timonel celeste no le dio la cara tras dicha separación.

“Ni siquiera me habló; lo hizo con el presidente y el presidente vino a hablar con nosotros; no tuvo las suficientes pelotas para ponerse delante mía y decirme ‘no te quiero por esto, esto y esto’, y terminar ahí”, agregó el francés.

“No soy un tipo que crea problemas; no habría peleado con él“.

El atacante, que sumaba 5 goles en la actual temporada donde el club lucha por evitar el descenso, comentó que no planea continuar ahí.

“No vuelvo porque lo que pasó fue una falta de respeto total por parte del entrenador. Estoy muy decepcionado por tener que dejar este club, porque quería pelear hasta el final de temporada para mantener al equipo”, apuntó.