ICE quiere encarcelar alcaldes de “ciudades santuario”, y estos podrían ser los primeros

Cada vez se torna más dura la retórica del gobierno de Donald Trump en contra de las “ciudades santuario” por proteger a sus comunidades de inmigrantes.

El último en lanzar una amenaza fue el Thomas Homan, director de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al decir que quiere que el Departamento de Justicia arreste a los alcaldes que no cumplan con las peticiones de control migratorio de la administración Trump.

En entrevista con Fox News, Thomas Homan expresó su indignación de la nueva ley en el estado de California que impide que el gobierno federal uso de los recursos del gobierno estatal y local para llevar hacer cumplir la ley de inmigración.

La nueva ley que entró en vigencia este 2018 también limita la cooperación de las autoridades locales con agentes federales de inmigración, convirtiendo a California en el primer “Estado Santuario” de EEUU.

Es claro de que hacerse realidad la amenaza de Homan de arrestar a los funcionarios de “ciudades santuario” los alcaldes de localidades en toda California serían los primeros en la lista como deja a entrever el director de ICE en la entrevista a continuación.

“Ellos (Departamento de Justicia) necesitan hacer a estos políticos personalmente responsables”, explicó Homan. “Creo que si conscientemente cobijan y protegen a un extranjero indocumentado, el cual es una amenaza para la seguridad pública, creo que debemos sancionar a estos ciudadanos por violar la ley federal”.

“Tenemos que tomar las ciudades santuario en, tenemos que llevarlos a juicio, y tenemos que empezar a cobrar algunos de estos políticos con los crímenes.”

A medida que crecen las amenazas por parte del gobierno y del director de ICE en contra los funcionarios de las “ciudades santuario”, el número de localidades que protegen a sus inmigrantes lo hace también. Al día de hoy se contabilizan cerca de 173 ciudades santuario en todo el país, según reportes del Center for Immigration Studies.

Al ver el mapa de EEUU se puede ver donde están estás ciudades las cuales han decidido proteger a sus inmigrantes por encima de las amenzas del gobierno.

Por su parte al conocerse de las amenazas del director de ICE varios alcaldes de ciudades santuarios se han pronunciado diciendo que están dispuesto a todo por defender a sus comunidades. Entre estos Rahm Emmanuel, alcalde de Chicago y Lybby Shaaf alcalde de Oakland, California que dice estar lista para ir a la cárcel de ser necesario.

#BREAKING@LibbySchaaf says she’s is ready to go to jail to protect her city’s sanctuary city status against fed threats of retaliation. pic.twitter.com/B90XUvzRtc

— Laura Anthony (@LauraAnthony7) January 17, 2018