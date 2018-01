Modelo de 18 años subasta su virginidad para pagar sus estudios

Las ofertas ya llegaron a los $1.2 millones de dólares

Con el fin de financiar sus estudios universitarios y comprarles una casa a sus padres, una modelo de 18 años decidió subastar su virginidad en internet, y presume que las ofertas ya llegaron a los $1.2 millones de dólares.

Identificada como Nicole y originaria de Italia, dijo a The Sun que tomó la decisión de ofertar su virginidad al mejor postor cuando tenía 16 años, pero por cuestiones legales tuvo que esperar.

“En esa época andaba con un hombre mucho mayor que yo, pero decidí que sólo perdería mi virginidad con alguien a quien amara y con quien me casaría.

“Él me dijo que quería estar conmigo toda la vida, que me amaba y que deseaba formar una familia conmigo, pero apenas tenía 16 años y me asusté, así que rompí con él”, contó al diario británico.

Nicole afirma que, tras el rompimiento, se propuso estudiar en el extranjero, específicamente en la Universidad de Cambridge.

“Deseaba una buena educación, así que comencé a buscar en internet modos para financiar mis estudios. Entonces encontré una serie de anuncios de subastas, entre las que había chicas que se habían vendido por hasta casi $4 millones de dólares, así que decidí que haría lo mismo al cumplir 18 años.

“Espero conseguir el mayor dinero posible para pagar mi universidad, ayudar a mi hermana y comprarles una casa a mis papás. Por ahora ya hay muchos hombres interesados, la oferta más alta es de $1.2 millones de dólares”.

#NotasDeImpacto Nicole, modelo italiana de 18 años que subastó su virginidad en Internet recibió esta semana una propuesta de más de un millón de dólares, informaron hoy medios británicos. pic.twitter.com/Du7FfMD6h9 — Raúl Brindis (@raulbrindis) January 17, 2018

La subasta se lleva a cabo en el sitio Elite Models VIP, que, según su descripción, sólo maneja “escorts internacionales” y provee “un servicio de lujo para caballeros selectos de todo el mundo”.

De acuerdo con The Sun, actualmente tienen a cinco “escorts vírgenes”, pero Nicole es quien más y mejores ofertas ha recibido.

El sitio ofrece a sus potenciales compradores que un médico certificará la virginidad de las chicas. Y si bien admite que está un poco asustada, Nicole cree que el hombre que compre su virginidad la tratará bien.

“Estoy nerviosa, pero también muy confiada porque si un hombre está dispuesto a pagar tanto por mí, seguramente es una persona amable. Estoy segura de que nos la pasaremos muy bien”.

Y aunque su plan es ayudar a sus padres con el dinero que obtenga, admite que no les ha dicho sobre la subasta porque saberlo “los destruiría”.