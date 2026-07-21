Más tormentas este martes en Nueva York y NJ: alto riesgo de inundaciones por suelos saturados

Regresa la lluvia este martes a Nueva York y el área triestatal, con alto riesgo de inundaciones, desde las 9 a.m., con posibles acumulaciones aisladas de entre 3 y 4 pulgadas al final del día.

Hay alto pronóstico de precipitaciones hasta las 6 a.m. del miércoles. “Se esperan chubascos y tormentas con lluvias intensas este martes hasta la noche. Existe posibilidad de inundaciones repentinas. Hay una vigilancia de inundaciones vigente para el martes en el noreste de Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York. También es posible que se produzcan tormentas fuertes, con mayores probabilidades en las zonas del oeste”, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

“Se recomienda a los neoyorquinos prepararse para posibles lluvias intensas que afectarán a la ciudad de Nueva York desde la mañana del martes hasta la madrugada del miércoles. Durante los periodos de lluvias fuertes que provoquen inundaciones diríjase a zonas más elevadas. Si se encuentra en un sótano, trasládese a un piso superior“, recordó el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM).

El nuevo clima severo llega cuando la región apenas ae había recuperado de las tormentas que causaron inundaciones el sábado, especialmente en Manhattan y Queens. “Debido a la saturación del suelo, incluso la mitad de la lluvia prevista (hoy) podría resultar devastadora para quienes apenas han logrado secarse”, comentó PIX11 News.

A continuación una lista de los totales de lluvia previstos entre el martes y la mañana del miércoles en la región:

Nueva York:

NYC: 2 pulgadas

White Plains: 2.63

Farmingdale: 1.72

Islip: 1.04

Montgomery: 3.89

Newburgh: 3.54

Nueva Jersey:

Sussex: 4.68 pulgadas

Newark: 2.39

Teterboro: 2.35

Somerville: 1.38

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad o llamar al 311.

Showers and t-storms with heavy rain expected Tue-Tue night. Flash flooding possible. A Flood Watch is in effect Tue for NE NJ and NYC.

Severe t-storms also possible. Highest chances across western areas.

For more info, please see our full briefing:https://t.co/LpL4h0XYMs pic.twitter.com/WyZS3pveT2 — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 20, 2026