Plan de descongestión vehicular de Cuomo divide a neoyorquinos

Una iniciativa promovida por el gobernador pretende que los autos que transiten abajo de la calle 60 paguen casi $12 y que los usuarios de taxis un extra costo de entre $2 y $5

Una de las principales quejas de conductores como el dominicano Luis Montero cuando se desplaza por la ciudad, es el incremento en el flujo de automóviles y el alto tráfico, lo que se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos motoristas. Y con la intención de descongestionar las zonas más concurridas de Manhattan, y de paso hacer un recaudo que ayude a realizar mejoras en el Subway, un panel nombrado por el gobernador Andrew Cuomo, propone que a partir del 2020 los conductores que transiten abajo de la calle 60 en Manhattan paguen una tarifa de $11.52. Los camioneros pagarían $25.34, y transportes como taxis deberán pagar entre $2 y $5.

La iniciativa, que deberá ser discutida en la Legislatura estatal fue recibida por los neoyorquinos con sentimientos encontrados, pero muchos coinciden en que el impacto al bolsillo es demasiado alto.

“Me parece el colmo que ahora quieran sacarnos más dinero por ir a Manhattan. Osea que ahora pretenden que ir a la ciudad en carro sea un lujo solo para los que tienen dinero”, comentó bastante molesta la colombiana Cristina Castaño, quien depende de su auto para movilizarse.

El presidente del Comité de Transporte del Concejo, Ydanis Rodríguez, dijo que aunque el plan de descongestión del Gobernador generaría $1,500 millones que pudieran ser utilizados por la MTA, es necesario que la propuesta sea analizada con mucha cautela.

“Antes de apoyarla tal y como está, tenemos que asegurarnos de que el dinero que se recaude no venga de las personas más pobres y garantizar que esos recursos se inviertan en transportación masiva”, dijo el político, quien anticipó que hará un llamado para que el Concejo Municipal adelante una audiencia para analizar el tema. “Es algo que no puede ser decidido a espalda de la clase trabajadora”.

El plan también determina que aquellos vehículos que paguen un peaje por ingresar a la ciudad no pagarían el costo dos veces y el recaudo se haría a través del EZPass o a través de cámaras que captarían las placas de los vehículos y enviarían la cuenta a la dirección de registro de los autos. No habrá extra costo para quienes pasen a Manhattan por la autopista FDR Drive.

Jim Conigliaro, Jr., vocero de la asociación Independent Drivers Guild, que agrupa conductores de servicio público, se mostró bastante preocupado por la iniciativa de Cuomo.

“Después de años de recortes salariales y explotación, muchos conductores de vehículos de alquiler de la ciudad de Nueva York están ganando menos del salario mínimo después de los gastos. Si bien aún no se han definido los detalles importantes, cualquier plan que transfiera una mayor carga financiera a estos 100.000 trabajadores y sus familias sería devastador”, dijo el activista.

El alcalde Bill de Blasio también aseguró que es necesario conocer más sobre la iniciativa de Cuomo, pero a primera vista no la rechaza del todo.

“No tenemos todos los detalles. No hemos recibido el plan formal. Hemos obtenido piezas que han salido públicamente. Pero, hay una cosa que puedo decir al principio, este plan ciertamente muestra una mejora con respecto a los planes anteriores que hemos visto a lo largo de los años, y eso es algo bueno. Definitivamente un paso en la dirección correcta”, dijo el mandatario, quien agregó un “pero” evidente e insistió de nuevo en su propuesta de cobrar más impuestos a los adinerados. “En mi opinión, no alcanza algunas de las cosas que más necesitamos, que es una forma de financiación garantizada y confiable para la MTA. Creo que el impuesto a los millonarios sigue siendo la mejor, más confiable y más verificable forma de obtener ese financiamiento permanente para la MTA”.

El mexicano Ismael Sandoval, encargado del restaurante Al Horno, de la calle 58 y Tercera Avenida, dijo que no teme que la implementación afecte a los trabajadores.

“A mí eso ni me va ni me viene y a nosotros como negocio no nos afectaría en nada porque mayormente hacemos deliveries con bicicleta”, dijo, contrario a otros que temen que disminuya la clientela en algunos negocios.