David Bisbal ya no descansa ni los fines de semana

Espero que estéis pasando un maravilloso fin de semana. Nosotros hemos estado trabajando y preparando muchos proyectos para el 2018. Quiero compartir esta foto que pertenece a un momento del nuevo videoclip #apartirdehoy hay una cita que siempre me gusta recordar en algunos casos especiales… “no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta al cambio”. #charlesdarwin Fuerza a todos. Os quiero.

A post shared by db (@davidbisbal) on Jan 20, 2018 at 8:44am PST