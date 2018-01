Kim Kardashian posó en Malibu con un vestido transparente que dejaba ver TODO

Otra vez, Kim no dejó nada a la imaginación

Hace justo una semana Kim Kardashian se convirtió en madre por tercera vez, sin embargo eso no le ha hecho detener sus actividades y sesiones de fotos.

Este lunes la estrella del reality show, “Keeping Up with the Kardashians”, dio mucho de que hablar al posar en las playas de Malibu, California, con un vestido traslúcido que prácticamente dejó ver su figura al desnudo.

De todos es conocido que “Kim K” no es tímida a la hora de lucir looks arriesgados, pero para muchos en esta ocasión fue muy lejos.

#kimkardashian A post shared by Melodychuksblog (@melodychuksblog) on Jan 24, 2018 at 6:51am PST

“Kim Kardashian deja ver su cuerpo mortal en un vestido transparente”, tituló TMZ, que publicó las fotos que han sido replicadas en redes sociales.

Las imágenes de Kim Kardashian siempre causan revuelo y dividen opiniones. Estas fotos llegan cuando todavía sigue candente el debate por una foto topless de la socialité por la que muchos la calificaron de “mala madre“.

Y es que con la llegada de Chicago West, muchos seguidores de la pareja de Kanye West piensan que debería dejar de exhibir su cuerpo y dedicarse a sus hijos. ¿Tú qué crees?