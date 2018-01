Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Baila a ritmo de cumbia, salsa y pop durante este fin de semana en el que además podrás disfrutar de conciertos de jazz, un festival de composiciones y una celebración para niños

Jueves 25

Renombrados DJ’s se unen por Puerto Rico

Asiste a ‘Pa’ Puerto Rico: A night of Support & Celebration’ y disfruta de candentes fusiones musicales de la mano del productor y DJ Louie Vega. A Vega, ganador de un Grammy y nominado en la próxima edición del referido galardón, también se unirá el dúo originario de El Bronx, The Martinez Brothers, DJ Lady S y DJ Mode. Los fondos recaudados durante esta celebración serán donados en su totalidad al Fondo María, que beneficiará a damnificados del huracán María en la isla. La cita es en Remezcla HQ, ubicado en el 203 Moore St. Brooklyn. Desde las 8 p.m., y hasta las 12 a.m. Entradas: http://bit.ly/PaPuertoRico

_________________________________________________________________________________________________

Viernes 26

Una noche de jazz

Disfruta de un concierto que promete crear un choque musical entre La Habana, Nueva York y Nueva Orleans, ciudades clave en la evolución del jazz. El director de orquesta y pianista Arturo O’Farrill será el anfitrión de la gala que reunirá al pianista Ellis Marsalis y al trompetista Steven Bernstein con las agrupaciones Hot 9’s y Afro Latin Jazz Orchestra. A las 7 p.m., en Symphony Space, 2537. Entradas: desde $20. Información: http://www.symphonyspace.org

_________________________________________________________________________________________________

Sábado 27

Concierto: Cumbia River Band

Déjate llevar por contagiosos ritmos y el festivo repertorio de la banda Cumbia River Band. La agrupación promete hacer un repaso por los más populares temas de los años dorado de la cumbia. Esta banda es el nuevo proyecto musical del músico Martin Bejarano antes conocido por su labor con bandas como Chia’s Dance Party y La cumbiamba NY. En Terraza 7, a partir de las 8 p.m. Entradas: desde $10. En 40-19 Gleane St. Elmhurst. Información: terraza7.com

_________________________________________________________________________________________________

Concierto: Salsa con Ocho y Más

Baila toda la noche junto a la Orquesta 8 y Más que ofrecerá un concierto de salsa en González y González. La agrupación interpretará sus mejores temas durante dos sesiones, una a las 11:30 p.m., y otra a las 1:30 a.m. Esta velada también contará con la participación del DJ Willie Rivera. El precio de admisión es $10. Información: http://www.gygnyc.com

_________________________________________________________________________________________________

Concierto: Alea Trío

Acompaña a la cantautora colombiana María Alejandra Jiménez González junto al Trío Alea en una singular presentación que mezclará los más diversos ritmos latinoamericanos. La artista, mejor conocida como Alea, interpretará sus composiciones a ritmo de cumbia, vallenato, jazz y pop. A partir de las 8 p.m., en Guadalupe Inn, ubicado en 1 Knickerbocker Avenue at Johnson Street, Brooklyn. Admisión: $10. Información y reservaciones: 718 366-0500

_________________________________________________________________________________________________

Concierto: La Pachamambo

Rompe con la monotonía y canta a todo pulmón clásicos de salsa, mambo y cumbia junto a orquesta La Pachamambo. Esta será una velada a ritmo de bongos, saxofón, piano y trompeta. La orquesta, que rendirá tributo a agrupaciones como Fania All-Star y Buena Vista Social Club, tocará en vivo en el área del West Village. En Baby Brasa, ubicado en el 173 7th avenue South. Esta rumba comienza a partir de las 9 p.m., y se prolongará hasta las 2 a.m. Información: 646 590 9010

_________________________________________________________________________________________________

Domingo 28

Clases de tambores

Participa de una clase gratuita que te permitirá explorar la fascinación por los tambores a cargo de instructores del Layla’s Dance & Drum. El taller que se impartirá en el Foster’s Community Development Center, ubicado en el 745 Ralph Ave en Brooklyn. La institución también ofrece talleres de danza. Desde las 2 p.m. Para información llamar al teléfono: 646-539-8934

_________________________________________________________________________________________________

Fiesta infantil

El Museo de los niños de Manhattan celebrará la cuarta edición de su Sunday Funday extravaganza, desde las 10:30 am hasta las 2 p.m. Esta fiesta, a beneficio del museo, que cuenta con el respaldo de Nickelodeon, tiene como inspiración el tema diversión de verano. La agenda incluirá juegos para toda la familia, talleres creativos y comida. Los niños también tendrán oportunidad de compartir con estrellas del deporte como Zak DeOssie, John Starks, Justin Tuck y Víctor Cruz. En el Pier Sixty en Chelsea Piers. Para entradas: http://www.cmom.org/funday

_________________________________________________________________________________________________

Martes 30

Festival de composiciones

La compositora y educadora Tania León será la anfitriona de la edición número ocho del festival anual Composers Now. León es fundadora de una organización sin fines de lucro que lleva el mismo título del festival y que reconoce la labor de compositores contemporáneos. Entre los músicos que participarán figura Félix Jarrar, Christopher Trapani, Rufus Reid y Miya Masoaka. A las 7:30 p.m., en The Jazz Gallery, en 1160 Broadway. Entradas: $25. Información: http://www.composersnow.org

_________________________________________________________________________________________________

Miércoles 31

Comedia: Luz Pazos

Deja a un lado el estrés de la rutina junto a Luz Pazos quien estará en Empire City Casino, en Yonkers en una noche de humor. La ex-reina de belleza peruana, que se ha presentado en espacios como el Comedy Store, Improv y Laugh Factory en Los Ángeles, acompañará a Paul Virzi en la serie ‘Good Time Room’, en el 810 Yonkers Avenue. Desde las 8 p.m. Información: http://www.empirecitycasino.com