Hispano mató a amigo al discutir afuera de bodega en Nueva York: acusación

Pedro Cruz, joven de 27 años, fue arrestado como sospechoso de haberle disparado fatalmente a Víctor Bautista en medio de una pelea a la entrada de una bodega en El Bronx (NYC) el mes pasado.

Cruz fue acusado de homicidio y posesión ilegal de arma por la muerte a tiros de Bautista, padre de 38 años que trabajaba como lavaplatos, según Daily News.

El crimen ocurrió la mañana del 17 de junio poco después de las 7:45 a.m. El pistolero, quien vestía un chaleco reflectante verde de construcción, disparó a Bautista en el pecho frente a la tienda de comestibles “D’mi Muñeca”, en Trinity Ave. cerca de E. 149th St., Mott Haven, según informó la policía de Nueva York.

El incidente fue grabado en un video de vigilancia obtenido por el grupo de defensa Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America/UBA). La cámara captó los minutos previos al homicidio, durante los cuales al principio se ve a Bautista charlando tranquilamente con Cruz en la acera, junto a una fila de autos estacionados.

La conversación pareció volverse tensa, con Bautista retrocediendo y gesticulando violentamente a lo largo de la calle. Menos de 40 segundos después se tambaleó repentinamente hacia atrás y le propina un puñetazo en la cabeza al otro hombre.

Mientras los dos forcejean, Cruz se libera, saca algo de una bolsa que lleva, le apunta a Bautista y cruza la calle corriendo, tras aparentemente haberle disparado. Tras conocer el crimen Marisol Rivera, quien forma parte de “Save Our Streets in The Bronx (S0S)”, un grupo contra la violencia que apoya a las familias, dijo a ABC News: “Se puede decir que se pueden tener desacuerdos, pero esto nunca debería llevar a que nadie pierda la vida”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación UBA.

A principios de junio un cliente fue apuñalado varias veces y golpeado con un paraguas por una pareja mientras esperaba su comida en una bodega en El Bronx. Previamente un niño de 13 años fue arrestado como sospechoso de matar a Daoud “David” Marji cuando visitaba una bodega en El Bronx donde había sido empleado. Una segunda víctima, Tania Tubón (33), también recibió un balazo en la cadera en el mismo incidente, mientras estaba acompañada de sus dos hijos menores de edad, pero logró sobrevivir.

A principios de mayo un hombre recibió un corte en la cara y un disparo en el hombro a media tarde también dentro de una bodega en El Bronx. Días antes una persona murió tras ser apuñalada seis veces por la espalda por varios atacantes tras una discusión en una bodega en Harlem (Manhattan, NYC).

El abril Jaia Cruz (24) se declaró culpable de homicidio por el apuñalamiento de un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en una bodega también en Harlem. Igualmente ese mes un joven murió y otros dos resultaron heridos en un triple apuñalamiento en una bodega en el Alto Manhattan (NYC).

En junio de 2018, dentro de una bodega en El Bronx, se cometió uno de los crímenes más violentos en la historia de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza.