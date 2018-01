Conoce los Ferrari más exclusivos del mundo

Officially an Enzo Ferrari, but James Glickenhaus preferred the 1960s style and took up this project and named it Ferrari P4/5 It costed him around US💲4Million. Ferrari P4/5 Luca Di Montezemolo 🎥: @ig_whips @ferrari @scuderiaferrari @hrowenferrari @ferrariwestlake @ferrari_mumbai @ferrari_newdelhi @ferrariownersclubbh @ferrariofnewportbeach @ferrarioflasvegas @ferrariownersclubuae @ferrariofhouston @ferrariofwashington @ferrarinyofficial #ferrari #ferrarifans #ferrarienzo #enzo #enzoferrari #p4/5 #ferrarip45 #ferrrarip4/5 #ferrariisgodscar #jamesglickenhaus @james_glickenhaus

A post shared by Ferrari (@ferrari_fans_47) on Jan 5, 2018 at 8:57am PST