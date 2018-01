Semifinalistas World Car of the Year 2018 camino al Auto Show NY

La lista de los Semifinalistas World Car of the Year 2018, cuyos ganadores se anunciarán en el Auto Show New York 2018, incluye a los mejores modelos en seis categorías diferentes, según el panel de jurados integrado por 82 periodistas…

La lista de los Semifinalistas World Car of the Year 2018, cuyos ganadores se anunciarán en el Auto Show New York 2018, incluye a los mejores modelos en seis categorías diferentes, según el panel de jurados integrado por 82 periodistas de todo el mundo.

El proceso que comenzó en el Auto Show Frankfurt en septiembre pasado y continuó con extensos Test Drives en todo el mundo, ahora redujo la lista de candidatos a los modelos que cuentan con todas las calificaciones para aspirar el premio en cada una de las seis categorías: Auto del Año, Auto Deportivo del Año, Auto de Lujo del Año, Auto Verde del Año, Diseño de Auto del Año y Auto Urbano del Año.

A diferencia de los Premios North American Car, Utility Vehicle and Truck of the Year (NACTOY 2018), los Premios World Car of the Year incluyen a modelos que no se venden en la región de Estados Unidos, Canadá y México.

La ceremonia de entrega de los premios World Car of the Year, será el 28 de marzo en New York.

Semifinalistas World Car of the Year 2018

(En orden alfabético)

Alfa Romeo Giulia

BMW X3

Kia Stinger

Land Rover Discovery

Mazda CX-5

Nissan LEAF

Range Rover Velar

Toyota Camry

Volkswagen T-Roc

Volvo XC60

Semifinalistas World Urban Car of the Year 2018

Ford Fiesta

Hyundai Kona

Nissan Micra

Suzuki Swift

Volkswagen Polo

Semifinalistas World Luxury Car of the Year 2018

Audi A8

BMW 6 Series Gran Turismo

Lexus LS

Porsche Cayenne

Porsche Panamera

Semifinalistas World Performance Car of the Year 2018

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Audi RS 3 Sedan

BMW M5

Honda Civic Type R

Lexus LC 500

Semifinalistas World Green Car of the Year 2018

BMW 530e iPerformance

Chevrolet Cruze Diesel

Chrysler Pacifica Hybrid

Nissan LEAF

Semifinalistas World Car Design of the Year 2018

Citroen C3 Aircross

Lexus LC 500

Range Rover VELAR

Renault Alpine A110

Volvo XC 60

El año pasado, el SUV Jaguar F-Pace tuvo una doble victoria en el Auto Show New York, tras llevarse los premios Auto Mundial del Año 2017 y Diseño del Año 2017.

En las otras categorías, los ganadores fueron el Mercedes-Benz E Class como Auto de Lujo del Año, el Porsche Boxster Cayman como Auto Deportivo del Año, el Toyota Prius Prime como el Auto Verde del Año y el BMW i3 en la nueva categoría de Auto Urbano del Año.