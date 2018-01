Felicidad Aveleyra se estrena como presentadora de ‘Noticiero Telemundo Mediodía’

La presentadora habla de los temas más polémicos actualmente

Felicidad Aveleyra es la presentadora de “Noticiero Telemundo Mediodía”, un nuevo informativo vespertino que pretende tener una relación con su audiencia más cercana.

“Todos nos estamos ajustando a todo lo nuevo que para muchos fue un cambio de horario y acoplar al equipo que se formó a trabajar juntos, al set, a la iluminación, a las conexiones que estamos haciendo vía Skype para las entrevistas en vivo. Quedamos contentos pero esto es algo de día a día“, nos contó la periodista durante su semana de estreno.

Aveleyra, que el público de Los Ángeles la conoce perfectamente por su trabajo en el canal local de Univision de la ciudad, dice que el noticiero es más relajado que otros espacios que hasta le permite dar su punto de vista.

“Es diferente porque tengo la oportunidad de decir las cosas más como habló regularmente y que tengo la oportunidad de meter comentarios que casi no es posible en el corte regular del noticiero. Tenemos ese detalle de WhatsApp, que creo que somos los únicos que lo tenemos, es un número especial para que la gente envíe las ideas que tiene sobre un tema en especifico”, agregó.

Referente al tema de DACA y los “dreamers” la conductora de Telemundo dijo: “Cada partido está viendo por sus propios intereses, pero yo creo que al final si se tiene que encontrar un punto medio que hasta el momento pareciera que los Republicanos y el mismo presidente no están cediendo. Como que están muy parados en su posición, pero lo bueno es que los Demócratas se han mantenido firmes con respecto al tema migratorio”.

A Felicidad no le gustaría que el gobierna cerrara otra vez porque afectaría a muchas personas.

“Es muy injusto que se volviera a llegar una vez a un paro del gobierno porque eso afecta a muchísima gente más y espero que los congresistas tengan ese tipo de conciencia y pensar en la gente que vive en este país y lo que afecta que las oficinas del gobierno se cierren porque ellos no llegaron a un acuerdo. Yo espero que si vayan a llegar pero probablemente no vaya a ser lo ideal para ambos lados”, expresó.

Durante la administración de Donald Trump el presidente de Estados Unidos se ha encargado de señalar a la prensa que el considera “fake news”. ¿Pero como es que el “Noticiero Telemundo Mediodía” aborda la cobertura de la Casa Blanca?

“Yo creo que eso es algo que uno no puede evitar porque también, aunque sea el presidente de los Estados Unidos, si el mismo utiliza las palabras que utiliza nosotros no estamos inventando,” contesto. “Jamás se pone palabras en su boca que el no haya dicho. Yo creo que las acciones de cada quien hablan por si misma. Nuestro trabajo es reportar tal y como dice la cosas. Todos los que estamos en un medio de comunicación, siempre estamos expuestos a ser criticados o atacados y no puedes evitar que eso suceda”.