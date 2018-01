Julián Gil sigue esperando el cheque de pensión que Marjorie dijo que devolvería

“La pensión no es para ella”, insiste el actor

“La pensión no es para ella”.

Esta fue una de las expresiones del actor Julián Gil en entrevista con Univisión al ser abordado sobre las declaraciones de la actriz venezolana la semana pasada en entrevista para “Al Rojo Vivo”, en la que declaró públicamente que renuncia a la pensión del padre de Matías Gregorio, el niño que tienen en común.

Incluso, en entrevista exclusiva con Rodner Figueroa para el programa de Telemundo, la actriz había dicho en un mensaje directo a Gil: ”Te dije que tenía tu cheque guardado y te lo voy a entregar”.

Sin embargo, el actor pareció restarle credibilidad al asunto. “Las expresiones de ella es que renunciaba a la pensión y que me iba a devolver toda la pensión, pero una cosa es decirlo frente a la televisión y otra cosa es hacerlo. Todavía estoy esperando que llegue el cheque”, manifestó el también modelo “puertorriqueño nacido en Argentina”, como él mismo se describe.

“Obviamente no me voy a quedar con ese cheque”, aclaró. “Yo seguiré con mi responsabilidad como padre y si ella renuncia a eso le pondré ese dinero al niño en una cuenta para que en su momento lo tenga”.

Gil fue enfático en que no renunciará a su deber de proveer manutención al menor. “La pensión no es para ella, es para Matías, que no sé cómo podría renunciar a algo que no es para ella”.

Las expresiones de la actriz venezolana surgieron luego de que los resultados de la prueba de ADN confirmaran que Matías Gregorio es el hijo biológico del actor. “Hoy empiezo a sentir paz porque ya sabes que es tu hijo. Lo sabías desde el día uno, no tenías que haber llegado a esto”, manifestó entonces De Sousa, llorosa, a Figueroa.

Osvaldo Ríos lo defiende

Por otro lado, de acuerdo con el portal de Univision.com, el actor puertorriqueño se expresó a favor de Gil en esta contienda.

“Es un problema que sólo les compete a ellos, lo que sí me consta es el proceso y eso (regresar la pensión) no lo decide ella ni lo decide Julián, eso lo decide un tribunal de menores de familia donde el juez va a adjudicar en su momento lo que le corresponde al niño”.

Ríos también resaltó las virtudes de la expareja de Marjorie. “Julián es un individuo que, no solamente con su hija, sino con su hijo Juliancito y ahora con su hijo Matías, es un excelente padre”. Además, reiteró que “no me queda la menor duda que seguirá siendo el gran padrazo que ha sido toda la vida, porque lo lleva en la sangre, lo lleva en sus genes, porque de que es buen papá, es buen papá”.