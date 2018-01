Catalina Cruz: ‘Uno nunca sabe las vueltas que da la vida’

‘Dreamer’ se postula para ocupar el escaño del Distrito 39 de Queens en la Asamblea Estatal

NUEVA YORK.- Si hay algo que más inspira a Catalina Cruz (35) en su propósito de postularse como candidata a la Asamblea Estatal es su madre, de quien dijo, ‘es la verdadera soñadora’. Cuando emigraron de su natal Medellín, Colombia en 1992, ella frisaba entonces los 9 años, hoy a la vuelta del tiempo y convertida en abogada, narra su experiencia migratoria.

Cruz es el más vivo ejemplo de los niños que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres. Ella estudió y forjó su carrera siendo indocumentada y actualmente espira a ocupar el escaño del Distrito 39 de Queens en la Asamblea Estatal que dejó vacante Francisco Moya.

“Soy soñadora y mi sueño es poder representar a mi comunidad. En la vida, en los momentos más oscuros en que Rosa Agudelo, mi madre, buscaba que hacer para tener qué comer ese día, jamás se me hubiese pasado por la mente que algún podría llegar a ser abogada, que iba a estar trabajando en proyectos del gobernador y llegaría a postularme como Asambleísta”.

Formada en el sistema escolar público de la ciudad y en la facultad de Derecho de la Universidad John Jay de CUNY, donde fue presidenta de la Asociación de Estudiantes Hispanos, Cruz insta a los jóvenes que se sienten desilusionados por el sistema, a seguir luchando porque, “uno nunca sabe las vueltas que da la vida”.

“Mi madre buscó el sueño americano, pero no el que la gente ve por televisión, sino el que forjó como madre soltera limpiando casas, entregando volantes en Jackson Heights y vendiendo empanadas. Gracias a ese esfuerzo, obtuvimos la residencia y posteriormente la ciudadanía”.

Sus vínculos con la comunidad

Cruz es activista pro reforma migratoria y de los derechos de los trabajadores. Hasta diciembre trabajó como jefa de personal de la ex-concejal Julissa Ferreras-Copeland, una posición clave desde la cual fue artífice para que se aprobara la legislación que protege a los trabajadores, a las mujeres y a los dueños de pequeños negocios de la ciudad.

También se desempeñó como directora del Grupo de Trabajo Contra la Explotación de Trabajadores del gobernador Andrew Cuomo, ayudando al estado de Nueva York a convertirse en un ejemplo nacional en la lucha contra la explotación laboral.

Previamente integró el Comité de Inmigración del Concejo Municipal, donde coordinó la primera audiencia en la historia del Concejo enfocada en el tráfico laboral de trabajadoras domésticas. También supervisó la implementación de la Iniciativa de Menores No Acompañados y el programa de identificación municipal de la ciudad de Nueva York (IDNYC).

Propuestas

Cruz­ ­ ­­­—que afirma contar con el respaldo de los líderes del partido Demócrata en Queens y a través de la ciudad— esbozó un eje de cinco puntos en los que sustenta su plataforma de trabajo en caso de lograr el escaño: Transporte público, vivienda asequible, protección a la comunidad inmigrante, acceso a los programas de salud y a licencias de conducir sin restricciones.

“Hay grandes necesidades en la comunidad y soy de las personas que cree que un buen político hace dos cosas: Legislar y captar la atención para atender esas necesidades. Existen problemas que puede que desde la Asamblea, no pueda ayudar a lograr una ley, pero puedo crear la conciencia necesaria, formar alianzas con otros funcionarios electos y generar soluciones”.

Mejorar al sistema de transporte público es la primera de sus prioridades. Al respecto subrayó que hay que resolver qué hacer con la Autoridad de Transporte (MTA), que en la actualidad es un completo desastre, dijo.

“Los trabajadores de nuestras comunidades sigue llegando tarde a sus empleos, quienes perciben un salario por hora, generalmente pierden el trabajo o les reducen las horas laborales. Continúan aumentando la tarifa del transporte pero no nos están dando el tipo de servicios que nos merecemos. En consecuencia, hay que analizar cómo salir de esa crisis, ya sea reorganizando la MTA, creando agencias más pequeñas o analizando cómo resolver la deuda tan grande que tiene”.

En relación al déficit de vivienda asequible en su distrito, que comprende los vecindarios de Elmhurst, Corona y Jackson Heights, habló de su experiencia como defensora de inquilinos de bajos ingresos.

“Aunque tenemos un nivel donde las viviendas dejan de ser de renta estabilizada, no es suficiente, porque el alquiler sigue subiendo de forma permanente. En este momento la ley va a vencer en los próximos 2 años, entonces hay que extenderla para que las familias no se vean obligadas a vivir en apartamentos pequeños y la verdad es que se merecen —por todo lo que trabajan— tener su propio hogar y no estar aglomerados de esa forma”.

La candidata presume de su pasado como ‘Dreamer’. De llegar la Legislatura, la meta que se propone es que el Estado de Nueva York, tome mayor liderazgo en la protección a los inmigrantes.

“A diario sufrimos ataques desde Washington y cada vez peor. Empezaron con eliminar el DACA, luego el TPS, y así, qué otros derechos civiles nos van a quitar a los inmigrantes. Como estado tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras comunidades de inmigrantes”, enfatizó Cruz.

“Es necesario que como Legislatura, debemos identificar las necesidades de la comunidad inmigrante y a aprobar medidas que brinden acceso a todos los beneficios. Ya sea por la vía de obtener más fondos para programas de inglés como segundo idioma o que promuevan el acceso a la universidad, o lo más justo, que se apruebe el DREAM Act estatal”.

De otra parte, Cruz considera que es factible que desde la Asamblea pueda impulsar un proyecto de ley que dé acceso a licencias de conducir sin importar el estatus. A su criterio, el tema debe ser analizado desde la perspectiva global de seguridad para los ciudadanos.

“Quiero ver un estado donde todas las comunidades tengan acceso a licencias de conducir porque desde mi punto de vista, el tema está vinculado a la seguridad y no tiene que ver con estatus. Manejar sin licencia es un verdadero peligro para la ciudadanía, por tal razón, considero que todo el que maneje debe tener acceso a una licencia. Adicionalmente, quisiera enfocarme en lograr que exista un mejor acceso a los programas de salud en mi comunidad, especialmente en el área de salud mental”.

Hispanas en la Asamblea

Cruz ve con preocupación la escasa presencia de mujeres hispanas en puestos de liderazgo en el gobierno de la ciudad y estatal, en tal virtud cree que ha llegado el momento de enfrentar el reto y por ello justifica postularse.

“Hay muy pocas mujeres en posiciones de elección y cada vez siguen disminuyendo. Como mujer, me da cierto pavor poner mi vida a la intemperie, pero es algo que si no lo hacemos, no lo va a hacer nadie más”.

Cruz sostiene que es tiempo de que más mujeres con vivencias en las comunidades que las están eligiendo, estén en estas posiciones de poder.

La importancia del voto

Así mismo, le preocupa la poca participación de los hispanos en los procesos electorales y explica que en su distrito hay una proporción alta de latinos. Según Cruz, muchos, o no tienen la posibilidad de sufragar o lo pueden hacer y no ejercen ese derecho porque están desilusionados del sistema o porque provienen de países donde la realidad es que el voto no cuenta.

“Quiero representar a todo el mundo, los que pueden y los que no pueden sufragar, porque en algún momento yo fui una persona que no podía votar. También les quiero decir a las personas que son votantes que, si seguimos sentados teniendo el derecho a votar, no nos podemos quejar cuando el día de mañana llegue alguien más a tomar decisiones que no le convienen a nuestra comunidad”.