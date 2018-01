Paula Echeverría: El difícil momento que vive la protagonista de ‘Velvet’

Mira sus fuertes declaraciones

Paula Echeverría, a quien conocimos como Ana Rivera en la serie ‘Velvet’ ,que protagoniza junto a Miguel Angel Silvestre, está viviendo un difícil momento después de anunciar que ya era un hecho su divorcio.

La actriz de ‘Velvet’ está casada con el cantante David Bustamante, quien salió de ‘Operación Triunfo’ España, y a quien conocimos en Estados Unidos de la mando de su amigo Bisbal.

Bustamante y Echeverría eran una de las parejas favoritas de la prensa española, que reportaron desde su romance, su boda, hasta el nacimiento de su hija Daniella.

Pero luego del éxito rotundo, tanto en España como en diferentes países, de la serie ‘Velvet’, la actriz que ya era muy reconocida en su tierra, se volvió aún más famosa, y se convirtió en la imagen de las marcas más importantes, y comenzó a salir en las portadas de todas las revistas de moda.

Las ocupaciones de ambos -ella con la actuación y la imagen, y él con la música- habría creado un abismo entre ellos, y luego de meses separados, esta semana Paula confirmó que divorcio.

Esa confirmación desató una ola de persecución para ambos por parte de la prensa del corazón y sobre todo de los paparazzis, quienes los persiguen día y noche evitándoles que puedan preservar la intimidad de la hija de ambos que solo tiene 9 años.

Fue así que este martes Paula, que suele ser muy amable, explotó en las redes sociales y exigió una ley que proteja a los menores, publicando lo siguiente:

“Esto es lo que tiene que vivir mi hija, una niña de 9 años, cuando va al médico… Y cuando va al colegio.. Y cuando va al parque.. Y donde quiera que vaya acompañada por sus padres.. Sí, sus padres son personas “publicas”.. Sí, sé que es vuestro trabajo.. Pero dónde queda el sentido común? Creéis que es lícito? Porque yo creo que no lo es.. Esto es un reflejo de mi día a día y yo, como persona adulta lo gestiono como puedo y me lo como con patatas y me reservo lo que opino.. Pero ella?.. Por Qué?… Para Qué? #LeyDeProteccionDelMenor#PezqueñinesNoGracias 🔞⛔⚠🚸”.

Por el lado de Bustamante, no es tan amigo de las publicaciones en redes sociales, pero según la prensa de España, todo esto habría desatado un encontronazo entre los ex, y mientras ella quiere enviar un comunicado firmado por los dos con el anuncio oficial del divorcio, él se negaría a firmarlo.