Así fue el reencuentro de Luis Miguel y ‘El Burro’ Van Rankin

El conductor de ‘Hoy’ platicó algunos detalles del encuentro que tuvo con su amigo ‘El Sol’

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin habló durante el programa ‘Hoy’ de cómo fue el reencuentro que tuvo con su amigo Luis Miguel después de 22 años de no haberse visto. Además de compartir una imagen del esperado momento.

“Les voy a contar realmente lo que pasó porque a mí me da mucho gusto. Miguel Alemán me habló por teléfono para decirme que iba a hacer un pequeño cameo en la discoteca Baby’O para las grabaciones de la serie de ‘El Sol’, me invitó para participar en una pequeña escena. Entonces yo le dije: ¿cómo me vas a invitar? si ni siquiera me habla (Luis Miguel) hace 22 años. Pero insistió y acepte irme para Acapulco”, relató.

Jorge siguió contando detalles a los demás conductores de lo sucedido: “Les soy sincero, yo iba nervioso. Y a la hora que me bajé del coche en el que fueron por mí, me voy a acercando y lo veo y le digo ‘¡no puede ser!’, él se empezó a reír y nos dimos un abrazo como de dos minutos, seguido de un beso. Y le dije ‘¿ya me vas a perdonar?’, se murió de la risa y me abrazó”, aseguró.

Para finalizar, ‘El Burro’ dijo que disfrutó de una cena con el cantante, en donde destacó que el intérprete de ‘La chica del bikini azul’ luce muy bien físicamente y con una actitud muy relajada.

Mira aquí la entrevista: