Mira la foto que confirma el noviazgo de Maluma y Natália Barulích

La modelo Natalia Barulich felicitó en redes sociales al cantante Maluma, con un mensaje en el que confirmó los rumores de que son novios.

“Feliz cumpleaños a Juan Luis (nombre real del artista), el hombre más atractivo, talentoso y humilde, y además con un alma hermosa“, escribió en Instagram junto a una foto en la que la pareja aparece a punto de besarse.

El reggaetonero colombiano celebró el sábado sus 24 años con una fiesta en Las Vegas, en la que agasajó a sus invitados con una presentación en vivo y aprovechó para presentar oficialmente a Barulich como su pareja, según información del diario El Mundo.

En entrevista con el programa Despierta América, Maluma reveló que está saliendo con la chica, cuando le cuestionaron: “¿Quién es la muchacha bonita que se fue con Maluma a la nieve?“.

“No sé. Que me digan, que me cuenten“, bromeó.

“Es una niña muy especial, muy bonita. Nos queremos mucho. Estamos comenzando una relación. Por primera vez, puedo hablar del tema ante las cámaras“.

Barulich, de 25 años, participó en el videoclip de Maluma “Felices los 4”, a raíz de lo cual surgió su relación.

Además de modelo, la joven, de nacionalidad cubano-croata, también es bailarina y DJ.

Estudio con el Ballet Kirov, en Washington, el Ballet de San Francisco y el American Ballet Theatre y ha participado en campañas de moda para marcas como Guess.